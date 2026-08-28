Трамп окончательно развязал Путину руки: озвучено тревожное заявление о новой угрозе

Заявления президента США Дональда Трампа о том, что Россия якобы не намерена нападать на страны НАТО, не означают исчезновения соответствующих рисков для Европы. Более того, американский лидер нередко делает категорические прогнозы, которые впоследствии не подтверждаются. Такое мнение высказал политолог Игорь Рейтерович.

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Эксперт обратил внимание, что Трамп фактически отверг предположение о чрезвычайном характере недавнего визита директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву. Президент США заявил, что контакты руководителей американских и российских спецслужб проходят регулярно, а сама поездка якобы была обычной рабочей встречей.

"После этого те, кто особо не верил даже в нападение России на страны НАТО в Европе, окончательно в его реальность поверили, потому что президент Соединенных Штатов очень любит делать разные заявления, которые потом совершенно не реализуются на практике или реализуются в диаметрально противоположном направлении", — отметил Рейтерович.

В то же время политолог обратил внимание на сообщения американских медиа о контактах Ретклиффа с директором ФСБ Александром Бортниковым. По его словам, во время разговора американская сторона могла передать Москве свою оценку положения России на фоне войны против Украины.

Рейтерович утверждает, что речь шла не о прямых угрозах Кремлю, а о демонстрации того, как американская разведка оценивает перспективы РФ.

"Он не высказывал никаких угроз, но просто проинформировал, что есть такая информация у американцев, и они так анализируют складывающуюся в России ситуацию и прогноз получается очень-очень плохим для страны-агрессора", — сказал политолог.

По мнению Рейтеровича, теперь важно следить за реакцией Москвы: Кремль может серьезно отнестись к полученным сигналам или публично демонстрировать, что ничего удивительного не произошло.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал, что Россия меняет тактику воздушных ударов по Украине, пытаясь фактически стереть границу между ночными и дневными атаками. Если раньше основные массированные обстрелы приходились преимущественно на ночь, теперь противник стремится поддерживать угрозу на протяжении всех суток. Об этом заявил генерал-лейтенант, основатель фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко в эфире 24 канала.