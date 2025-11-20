Трамп опинився перед простим вибором щодо України: 21 листопада все має вирішитися

У ЗМІ продовжують обговорювати новий мирний план США щодо закінчення війни в Україні. Проте правда одна, що ніякого узгодженого плану насправді немає. Є очікування Дональда Трампа, що перед остаточним ухваленням рішення про запровадження санкцій 21 листопада Путін зламається і погодиться на ті комфортні умови припинення вогню, які раніше пропонував Трамп. Про це розповів політичний оглядач, блогер, тележурналіст Віталій Портніков.

Трамп та Путін. Фото: із відкритих джерел

"І для цього Трампу чи комусь з його радників потрібна згода України на ці умови. Але Путін, по-перше, не зламається, а, по-друге, якщо у цьому плані дійсно є ідеї, що Росія має заплатити за Донбас – тобто за територію, яку Путін оголосив суб’єктом Російської Федерації – то з точки зору Путіна це особиста образа і знущання", – зазначив журналіст.

Віталій Портніков зауважує, Трамп і його оточення, які звикли мислити виключно в категоріях продажу землі й квартир не здатні цього зрозуміти. Так що цей план тільки збільшить провалля між Вашингтоном і Москвою і змусить Путіна шукати інших інструментів для компрометації Трампа у внутрішньополітичному полі Америки.

Журналіст наголошує, насправді у Дональда Трампа простий вибір: або 21 листопада, все ж таки, запровадити санкції і посилити тиск на Путіна, або знову вдати, що Вашингтон дає Москві ще час і санкції не на часі, сподіваючись що російській диктатор, все ж таки, дасть згоду на комфортні умови під загрозою цього впровадження.

"Проблема тільки у тому, що на момент, коли треба буде, все ж таки, визначитися наступного разу із запровадженням цих санкцій чи оголошенням нових, Трамп вже може бути глибоко похований під різними там файлами. Путін докладає для цього всіх можливих зусиль", – констатував експерт.

Читайте також на порталі "Коментарі" — він не відступить: у Трампа назвали важливе питання щодо України, яке той дотисне до кінця.



