Трамп оказался перед простым выбором по Украине: 21 ноября все должно решиться

Кравцев Сергей
В СМИ продолжают обсуждать новый мирный план США по окончании войны в Украине. Однако правда одна, что никакого согласованного плана нет. Есть ожидания Дональда Трампа, что перед окончательным принятием решения о введении санкций 21 ноября Путин сломается и согласится на комфортные условия прекращения огня, которые ранее предлагал Трамп. Об этом рассказал политический обозреватель, блоггер, тележурналист Виталий Портников.
Трамп и Путин. Фото: из открытых источников
Виталий Портников отмечает, что Трамп и его окружение, привыкшие мыслить исключительно в категориях продажи земли и квартир, не способны этого понять. Так что этот план только увеличит пропасть между Вашингтоном и Москвой и заставит Путина искать другие инструменты для компрометации Трампа во внутриполитическом поле Америки.
Журналист отмечает, на самом деле у Дональда Трампа простой выбор: либо 21 ноября, все же, ввести санкции и усилить давление на Путина, либо снова сделать вид, что Вашингтон дает Москве еще время и санкции не ко времени, надеясь что российский диктатор все же даст согласие на комфортные условия под угрозы.
