Трамп оказался перед простым выбором по Украине: 21 ноября все должно решиться

В СМИ продолжают обсуждать новый мирный план США по окончании войны в Украине. Однако правда одна, что никакого согласованного плана нет. Есть ожидания Дональда Трампа, что перед окончательным принятием решения о введении санкций 21 ноября Путин сломается и согласится на комфортные условия прекращения огня, которые ранее предлагал Трамп. Об этом рассказал политический обозреватель, блоггер, тележурналист Виталий Портников.

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

"И для этого Трампу или кому-то из его советников нужно согласие Украины на эти условия. Но Путин, во-первых, не сломается, а во-вторых, если в этом плане действительно есть идеи, что Россия должна заплатить за Донбасс – то есть за территорию, которую Путин объявил субъектом Российской Федерации – то с точки зрения Путина это личное оскорбление и издевательство", – отметил журналист.

Виталий Портников отмечает, что Трамп и его окружение, привыкшие мыслить исключительно в категориях продажи земли и квартир, не способны этого понять. Так что этот план только увеличит пропасть между Вашингтоном и Москвой и заставит Путина искать другие инструменты для компрометации Трампа во внутриполитическом поле Америки.

Журналист отмечает, на самом деле у Дональда Трампа простой выбор: либо 21 ноября, все же, ввести санкции и усилить давление на Путина, либо снова сделать вид, что Вашингтон дает Москве еще время и санкции не ко времени, надеясь что российский диктатор все же даст согласие на комфортные условия под угрозы.

"Проблема только в том, что к моменту, когда нужно будет, все же, определиться в следующий раз с введением этих санкций или объявлением новых, Трамп уже может быть глубоко похоронен под разными там файлами. Путин прилагает для этого все возможные усилия", – констатировал эксперт.

