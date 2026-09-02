Трамп оголосив ультиматум Путіну для зустрічі: пов’язав це з війною в Україні

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий до нової зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним, але лише після досягнення мирної угоди щодо війни проти України.

Трамп назвав умову для нової зустрічі з Путіним

2 вересня Дональд Трамп під час зустрічі з представниками туристичної галузі США відповів на запитання журналіста про перспективу нового саміту з Путіним. Американський президент зазначив, що російський лідер погодився б на переговори, якби Трамп цього захотів.

"О, він би погодився, якби я цього хотів, але я хочу, щоб це відбулося тоді, коли ми укладемо мирну угоду", — заявив глава Білого дому.

На тлі заяви Трампа особливу увагу привертають повідомлення про контакти американської та російської сторін. 25 серпня стало відомо про таємний візит до Москви директора ЦРУ Джона Реткліффа. Згодом ЗМІ повідомляли, що США могли закликати Україну тимчасово утриматися від ударів по низці російських регіонів на час перебування американської делегації.

За даними окремих медіа, Реткліфф міг передати Кремлю сигнал про необхідність швидше рухатися до завершення війни. Російське видання "Агентство" також повідомляло, що Путін нібито відмовився від особистої зустрічі з директором ЦРУ після ознайомлення зі змістом його послання.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Дональд Трамп знову закликав Україну та Росію припинити війну. Американський лідер заявив, що Вашингтон прагне вибудувати хороші відносини як із Києвом, так і з Москвою.

Також "Коментарі" писали, що у Кремлі назвали умову для зустрічі Путіна, Зеленського та Трампа.