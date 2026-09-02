Трамп объявил ультиматум Путину для встречи: связал это с войной в Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов к новой встрече с российским лидером Владимиром Путиным, но только после достижения мирного соглашения по войне против Украины.

Трамп назвал условие для новой встречи с Путиным

2 сентября Дональд Трамп во время встречи с представителями туристической отрасли США ответил на вопросы журналиста о перспективе нового саммита с Путиным. Американский президент отметил, что российский лидер согласился бы на переговоры, если бы Трамп этого захотел.

"О, он бы согласился, если бы я этого хотел, но я хочу, чтобы это произошло тогда, когда мы заключим мирное соглашение", – заявил глава Белого дома.

На фоне заявления Трампа особое внимание обращают на сообщения о контактах американской и российской сторон. 25 августа стало известно о тайном визите в Москву директора ЦРУ Джона Рэтклиффа. Впоследствии СМИ сообщали, что США могли призвать Украину временно воздержаться от ударов по ряду российских регионов во время пребывания американской делегации.

По данным отдельных медиа, Рэтклифф мог передать Кремлю сигнал о необходимости быстрее двигаться к завершению войны. Российское издание "Агентство" также сообщало, что Путин якобы отказался от личной встречи с директором ЦРУ после ознакомления с его содержанием.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Дональд Трамп снова призвал Украину и Россию прекратить войну. Американский лидер заявил, что Вашингтон стремится построить хорошие отношения как с Киевом, так и с Москвой.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле назвали условие для встречи Путина, Зеленского и Трампа.