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Трамп обіцяв одне, а в Кремлі робитимуть інше: що тепер заявила Москва про експорт дизеля

У Кремлі розраховують повернути експорт до рівня понад 3 млн. тонн на місяць

13 жовтня 2026, 07:41
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Кравцев Сергей

Росія розраховує до кінця року збільшити експорт дизельного палива до 3-3,5 млн. тонн щомісяця. Такі обсяги дозволять Москві наблизитися до показників, які фіксувалися до масштабних перебоїв у роботі нафтопереробної галузі. Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву віце-прем'єра РФ Олександра Новака.

Трамп обіцяв одне, а в Кремлі робитимуть інше: що тепер заявила Москва про експорт дизеля

Кремль. Фото: з відкритих джерел

За словами російського чиновника, країна має необхідні можливості для нарощування закордонних поставок.

"Побачимо, як розвиватиметься ситуація далі, але Росія має можливість збільшити експорт дизельного пального", — заявив Новак в ефірі державного телеканалу.

Reuters зазначає, що російський експорт дизеля скоротився на тлі українських атак на нафтопереробні заводи та введених Москвою обмежень. До хвилі ударів безпілотників у 2024-2025 роках Росія постачала за кордон понад 3 млн. тонн палива на місяць. При цьому постачання міжурядових угод тривали, переважно в країни Центральної Азії. У вересні експорт дизеля до цього регіону становив близько 427 тисяч тонн, свідчать галузеві дані.

Заява Новака пролунала після оголошення президента США Дональда Трампа про домовленість, яка передбачає додаткове постачання російського дизеля на світові ринки. Американська адміністрація тимчасово пом'якшила обмеження, розраховуючи зокрема сприяти поверненню Москви до переговорів про припинення війни проти України.

Трамп говорив про першу партію обсягом понад 300 тисяч тонн, наступні поставки 500 тисяч тонн у листопаді і ще 1 млн тонн пізніше. Новак стверджує, що ринок вже реагує на перспективу збільшення пропозиції: за його словами, ціни на дизель знизилися приблизно на 5-6%.

Проте домовленість викликала критику. Володимир Зеленський заявив, що ослаблення обмежень суперечить політиці економічної ізоляції Росії, а додаткові прибутки від експорту можуть допомогти Москві фінансувати війну. Російські заяви про вартість енергопоставок до Європи також залишаються предметом суперечок: Новак оцінив їх з 2022 року у 320,7 млрд. доларів, тоді як американські представники називали суму близько 250 млрд. доларів.

Головне питання тепер – чи призведе збільшення експорту до реального зниження світових цін, чи насамперед забезпечить Росію додатковими доходами.

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Джерело: https://www.reuters.com/business/energy/russia-says-it-may-export-up-35-million-tons-diesel-month-by-year-end-2026-10-12/
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