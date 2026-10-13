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Трамп обещал одно, а в Кремле будут делать другое: что теперь заявила Москва об экспорте дизеля

В Кремле рассчитывают вернуть экспорт к уровню свыше 3 млн тонн в месяц

13 октября 2026, 07:41
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Кравцев Сергей

Россия рассчитывает до конца года увеличить экспорт дизельного топлива до 3-3,5 млн тонн ежемесячно. Такие объемы позволят Москве приблизиться к показателям, которые фиксировались до масштабных перебоев в работе нефтеперерабатывающей отрасли. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление вице-премьера РФ Александра Новака.

Трамп обещал одно, а в Кремле будут делать другое: что теперь заявила Москва об экспорте дизеля

Кремль. Фото: из открытых источников

По словам российского чиновника, страна располагает необходимыми возможностями для наращивания зарубежных поставок. 

"Посмотрим, как будет развиваться ситуация дальше, но у России есть возможность увеличить экспорт дизельного горючего", — заявил Новак в эфире государственного телеканала.

Reuters отмечает, что российский экспорт дизеля сократился на фоне украинских атак на нефтеперерабатывающие заводы и введенных Москвой ограничений. До волны ударов беспилотников в 2024-2025 годах Россия поставляла за рубеж более 3 млн тонн топлива в месяц. При этом поставки по межправительственным соглашениям продолжались, преимущественно в страны Центральной Азии. В сентябре экспорт дизеля в этот регион составил около 427 тысяч тонн, свидетельствуют отраслевые данные.

Заявление Новака прозвучало после объявления президента США Дональда Трампа о договоренности, предусматривающей дополнительные поставки российского дизеля на мировые рынки. Американская администрация временно смягчила ограничения, рассчитывая в том числе содействовать возвращению Москвы к переговорам о прекращении войны против Украины.

Трамп говорил о первой партии объемом более 300 тысяч тонн, последующих поставках 500 тысяч тонн в ноябре и еще 1 млн тонн позднее. Новак утверждает, что рынок уже реагирует на перспективу увеличения предложения: по его словам, цены на дизель снизились примерно на 5-6%.

Однако договоренность вызвала критику. Владимир Зеленский заявил, что ослабление ограничений противоречит политике экономической изоляции России, а дополнительные доходы от экспорта могут помочь Москве финансировать войну. Российские заявления о стоимости энергопоставок в Европу также остаются предметом споров: Новак оценил их с 2022 года в 320,7 млрд долларов, тогда как американские представители называли сумму около 250 млрд долларов.

Главный вопрос теперь – приведет ли увеличение экспорта к реальному снижению мировых цен или прежде всего обеспечит Россию дополнительными доходами.

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Источник: https://www.reuters.com/business/energy/russia-says-it-may-export-up-35-million-tons-diesel-month-by-year-end-2026-10-12/
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