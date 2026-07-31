Трамп не зробив найголовнішго: названо причину, чому візит Зеленського до США став фатальним

Чергова зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом продемонструвала відновлення публічної підтримки Києва у Вашингтоні. Водночас говорити про кардинальну зміну американської політики поки зарано, адже глава Білого дому не оголосив про нові масштабні пакети військової допомоги та не посилив тиск на Кремль. На це звернув увагу директор із військових наук Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI) Меттью Севілл.

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За словами експерта, нинішні успіхи України на фронті зміцнюють позиції Зеленського у переговорах із Трампом, який схильний підтримувати тих, кого вважає сильними. Однак це не гарантує стабільності американської підтримки.

"Не варто надто покладатися на те, що все так і триватиме. Президент Трамп досить мінливий і поки що не зробив кроків для суттєвого посилення тиску на Росію", – наголосив Севілл.

Експерт звернув увагу й на інший фактор, який може вплинути на ситуацію. Через загострення на Близькому Сході зросли світові ціни на нафту, а це потенційно збільшує доходи Росії та послаблює ефект санкцій.

На думку Севілла, під час закритої зустрічі Зеленський міг акцентувати увагу Трампа на тому, що підтримка України безпосередньо пов'язана зі стримуванням Росії та її союзників, зокрема Ірану. Саме Тегеран свого часу передав Москві технології дронів типу Shahed, які Росія нині активно використовує у війні.

Водночас у Вашингтона залишаються інструменти для посилення тиску на Кремль. Йдеться про нові санкції, жорсткіший контроль за постачанням західної електроніки, яка досі потрапляє до російського озброєння, а також тіснішу координацію зі європейськими союзниками.

Портал "Коментарі" вже писав, що заява президента США Дональда Трампа про те, що рішення щодо передачі Україні ліцензій на виробництво ракет для систем Patriot ще не ухвалене, не стала несподіванкою. Причини такого підходу лежать не лише у військовій площині, а й у політичних та економічних інтересах Вашингтону. Таку думку висловив політолог Євген Магда.