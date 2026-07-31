logo_ukra

BTC/USD

63748

ETH/USD

1881.71

USD/UAH

44.69

EUR/UAH

51.27

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Трамп не зробив найголовнішго: названо причину, чому візит Зеленського до США став фатальним
commentss НОВИНИ Всі новини

Трамп не зробив найголовнішго: названо причину, чому візит Зеленського до США став фатальним

Директор із військових наук RUSI Меттью Севілл вважає, що підтримка України у США посилюється, однак Дональд Трамп досі не зробив кроків для суттєвого тиску на Росію, а ситуація може швидко змінитися

31 липня 2026, 14:05
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Чергова зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом продемонструвала відновлення публічної підтримки Києва у Вашингтоні. Водночас говорити про кардинальну зміну американської політики поки зарано, адже глава Білого дому не оголосив про нові масштабні пакети військової допомоги та не посилив тиск на Кремль. На це звернув увагу директор із військових наук Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI) Меттью Севілл.

Трамп не зробив найголовнішго: названо причину, чому візит Зеленського до США став фатальним

Фото: з відкритих джерел

За словами експерта, нинішні успіхи України на фронті зміцнюють позиції Зеленського у переговорах із Трампом, який схильний підтримувати тих, кого вважає сильними. Однак це не гарантує стабільності американської підтримки.

"Не варто надто покладатися на те, що все так і триватиме. Президент Трамп досить мінливий і поки що не зробив кроків для суттєвого посилення тиску на Росію", – наголосив Севілл. 

Експерт звернув увагу й на інший фактор, який може вплинути на ситуацію. Через загострення на Близькому Сході зросли світові ціни на нафту, а це потенційно збільшує доходи Росії та послаблює ефект санкцій. 

На думку Севілла, під час закритої зустрічі Зеленський міг акцентувати увагу Трампа на тому, що підтримка України безпосередньо пов'язана зі стримуванням Росії та її союзників, зокрема Ірану. Саме Тегеран свого часу передав Москві технології дронів типу Shahed, які Росія нині активно використовує у війні.

Водночас у Вашингтона залишаються інструменти для посилення тиску на Кремль. Йдеться про нові санкції, жорсткіший контроль за постачанням західної електроніки, яка досі потрапляє до російського озброєння, а також тіснішу координацію зі європейськими союзниками. 

Портал "Коментарі" вже писав, що заява президента США Дональда Трампа про те, що рішення щодо передачі Україні ліцензій на виробництво ракет для систем Patriot ще не ухвалене, не стала несподіванкою. Причини такого підходу лежать не лише у військовій площині, а й у політичних та економічних інтересах Вашингтону. Таку думку висловив політолог Євген Магда.  



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини