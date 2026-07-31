Трамп не сделал самого главного: названа причина, почему визит Зеленского в США стал роковым

Очередная встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом продемонстрировала возобновление публичной поддержки Киева в Вашингтоне. В то же время говорить о кардинальном изменении американской политики пока рано, ведь глава Белого дома не объявил о новых масштабных пакетах военной помощи и не усилил давление на Кремль. На это обратил внимание директор по военным наукам Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) Мэттью Севилл.

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По словам эксперта, нынешние успехи Украины на фронте укрепляют позиции Зеленского в переговорах с Трампом, склонным поддерживать тех, кого считает сильными. Однако это не гарантирует стабильность американской поддержки.

"Не стоит слишком полагаться на то, что все так и будет продолжаться. Президент Трамп достаточно изменчив и пока не предпринял шагов для существенного усиления давления на Россию", – подчеркнул Севилл.

Эксперт обратил внимание и на другой фактор, который может повлиять на ситуацию. Из-за обострения на Ближнем Востоке выросли мировые цены на нефть, что потенциально увеличивает доходы России и ослабляет эффект санкций.

По мнению Севилла, во время закрытой встречи Зеленский мог акцентировать внимание Трампа на том, что поддержка Украины напрямую связана со сдерживанием России и ее союзников, в том числе Ирана. Конкретно Тегеран в свое время передал Москве технологии дронов типа Shahed, которые Россия сейчас активно употребляет в войне.

В то же время у Вашингтона остаются инструменты для усиления давления на Кремль. Речь идет о новых санкциях, более жестком контроле поставок западной электроники, которая до сих пор попадает в российское вооружение, а также более тесной координации с европейскими союзниками.

Портал "Комментарии" уже писал , что заявление президента США Дональда Трампа о том, что решение о передаче Украине лицензий на производство ракет для систем Patriot еще не принято, не стало неожиданностью. Причины такого подхода лежат не только в военной плоскости, но и в политических и экономических интересах Вашингтона. Такое мнение высказал политолог Евгений Магда.