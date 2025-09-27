Трамп не готовий дати Tomahawk: на що тепер треба сподіватися Україні

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп відмовився продати членам НАТО крилаті ракети Tomahawk для подальшої передачі Україні. Про це повідомило видання Axios з посиланням на неназваних співрозмовників, знайомих із цим питанням. Чи варто Україні ще сподіватися на Tomahawk та Taurus від партнерів? Чи потрібно зосередитися виключно на власному виробництві, щоб без дозволу партнерів завдавати ударів по території РФ? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, вивчивши думки експертів.

Потрібно ставати максимально незалежними

Політолог Дмитро Воронков вважає, що, безумовно, потрібно концентруватися на виробництві власних видів озброєнь, тим більше, що надходять обнадійливі сигнали про те, що цей процес відбувається успішно і є непогані результати.

"Можна згадати інформацію про ракети "Фламінго", "Нептун". Звичайно, хотілося б, щоб темпи виробництва цих ракет були швидшими та об'ємнішими. Але треба розуміти, поки ми будемо від когось залежати, відповідно це позначатиметься на лінії фронту, на здатності наших військових тримати оборону і наступати. До того ж, на це йде дуже багато часу, поки хтось дасть свій дозвіл на постачання озброєння, до того ж і сама логістика займає певний час. Я не думаю, що прямо потрібно відмовлятися від західних поставок, але це не повинно бути пріоритетом. Потрібно ставати максимально незалежними, наскільки це можливо", – вважає експерт.

Дмитро Воронков наголошує, треба розуміти, що всі ці очікування дозволів на далекобійні удари та на саму зброю від Заходу позначаються на ефективності утримувати оборону.

"Тому, по-перше, треба нарощувати власне виробництво. А, по-друге, потрібно підтримувати діалог у цьому напрямі з тими партнерами, які будуть рішучішими. Наприклад, із тією ж Польщею, Великобританією. Нехай ми отримаємо не Tomahawk та Taurus, а інші види озброєнь, але ця військова допомога прийде набагато швидше до України. Іншими словами, паралельно з військовим виробництвом ми маємо вибудовувати діалог з партнерами щодо пріоритетності", – констатував Дмитро Воронков.

Свої ракети потрібно виробляти

Екс-дипломат, політичний експерт Вадим Трюхан вважає, що те, що президент США Дональд Трамп відмовився продати, тут важливо наголосити, навіть не віддати даром, а саме продати ракети Tomahawk для України, то це було прогнозовано. А, відповідно, ніякої заради тут немає.

Експерт говорить, що головний висновок з цього має полягати у тому, що свої ракети треба виробляти, і бити ними по всій території так званої російської федерації, не питаючи ні в кого дозволу.

"Поки не розвалимо хоча би відсотків 30 росії, тамтешній плєбс і далі буде носити на руках свого вождя путіна. І сидітимуть на хлібі і воді, насолоджуючись пропагандистськими баснями про те, як вони перемагають НАТО в Україні. А, як розвалимо, розірвуть на шмаття, як у свій час лівійці свого Каддафі", – зазначив Вадим Трюхан.

