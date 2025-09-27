Трамп не готов дать Tomahawk: на что теперь нужно надеяться Украине

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отказался продать членам НАТО крылатые ракеты Tomahawk для дальнейшей передачи Украине. Об этом сообщило издание Axios со ссылкой на неназванных собеседников, знакомых с этим вопросом. Стоит ли Украине еще надеяться на Tomahawk и Taurus от партнеров? Или же нужно сосредоточиться исключительно на собственном производстве, чтобы без разрешения партнеров наносить удары по территории РФ? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, изучив мнения экспертов.

Нужно становиться максимально независимыми

Политолог Дмитрий Воронков считает, что безусловно нужно концентрироваться на производстве собственных видов вооружений, тем более, что поступают обнадеживающие сигналы о том, что этот процесс происходит успешно и есть неплохие результаты.

"Можно вспомнить информацию о ракетах "Фламинго", "Нептун". Конечно, хотелось бы, чтобы темпы производства этих ракет были быстрее и объёмнее. Но нужно понимать, пока мы будем от кого-то зависеть, соответственно это будет сказываться на линии фронта, на способности наших военных держать оборону и наступать. К тому же, на это уходит очень много времени, пока кто-то даст своё разрешение на поставки вооружения, а потом и сама логистика занимает тоже определённое время. Я не думаю, что прям нужно отказываться от западных поставок, но это не должно быть приоритетом. Нужно становиться максимально независимыми, насколько это возможно", – считает эксперт.

Дмитрий Воронков подчеркивает, нужно понимать, что все эти ожидания разрешений на дальнобойные удары и на само оружие от Запада сказываются на эффективности удерживать оборону.

"Поэтому, во-первых, нужно наращивать собственное производство. А, во-вторых, нужно поддерживать диалог в этом направлении с теми партнёрами, которые будут более решительными. К примеру, с той же Польшей, Великобританией. Пусть мы получим не Tomahawk и Taurus, а другие виды вооружений, но эта военная помощь придёт намного быстрее в Украину. Иными словами, параллельно с военным производством мы должны выстраивать диалог с партнёрами по приоритетности", – констатировал Дмитрий Воронков.

Свои ракеты нужно производить

Экс-дипломат, политический эксперт Вадим Трюхан считает, что то, что президент США Дональд Трамп отказался продать, здесь важно отметить, даже не отдать даром, а именно продать ракеты Tomahawk для Украины, это было прогнозируемо. А соответственно никакого ради здесь нет.

Эксперт говорит, что главный вывод из этого должен заключаться в том, что свои ракеты нужно производить и бить ими по всей территории так называемой российской федерации, не спрашивая ни у кого разрешения.

"Пока не развалим хотя бы процентов 30 россии, тамошний плебс и дальше будет носить на руках своего вождя путина. И будут сидеть на хлебе и воде, наслаждаясь пропагандистскими баснями о том, как они побеждают НАТО в Украине. А, как развалим, разорвут на куски, как одно время ливийцы своего Каддафи", – отметил Вадим Трюхан.

