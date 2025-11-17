Трамп не дозволить Путіну програти війну в Україін: озвучено шокуючу причину

Народний депутат України, історик і колишній очільник Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович висловив сумніви щодо того, що президент США Дональд Трамп здатен ефективно впливати на російського диктатора Володимира Путіна.

Фото: з відкритих джерел

"Це повинно нам сказати, що надії на те, що 'Трамп прийде і порядок наведе', дуже наївні", — наголосив він.

За словами В’ятровича, найжорсткіші кроки Трампа щодо Росії наразі обмежуються санкціями проти енергетичних компаній РФ.

"Далі якоїсь більш жорсткої політики з його боку я не бачу", — додав нардеп.

Він переконаний, що особисте захоплення Трампа постаттю Путіна впливає на його сприйняття російсько-української війни.

"З одного боку, це заважає йому об'єктивно оцінювати російсько-українську війну. А з іншого — не дозволяє здійснювати більш рішучі кроки щодо РФ", — підкреслив В’ятрович.

Президент США неодноразово заявляв, що може "завершити війну в Україні" за одну добу — слова, які експерти оцінили як можливу готовність до поступок Кремлю на шкоду Києву. Проте, як нагадує видання, ці прогнози так і не справдилися: через рік стало очевидно, що непередбачуваність Трампа є радше інструментом тиску, а не проявом імпульсивності.

Раніше повідомлялося, що Трамп скасував зустріч із Путіним через жорсткі вимоги РФ щодо України. Саміт не відбувся саме через принципову позицію Москви. Підготовкою переговорів мали займатися держсекретар США Марко Рубіо та глава МЗС Росії Сергій Лавров, однак Трамп ухвалив рішення про їх скасування.

