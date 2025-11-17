Трамп не позволит Путину проиграть войну в Украине: озвучена шокирующая причина

Народный депутат Украины, историк и бывший глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович выразил сомнения в том, что президент США Дональд Трамп способен эффективно влиять на российского диктатора Владимира Путина.

Фото: из открытых источников

"Это должно нам сказать, что надежды на то, что 'Трамп придет и порядок наведет', очень наивны", — подчеркнул он.

По словам Вятровича, самые жесткие шаги Трампа в отношении России ограничиваются санкциями против энергетических компаний РФ.

"Далее какой-то более жесткой политики с его стороны я не вижу", — добавил нардеп.

Он убежден, что личное увлечение Трампа фигурой Путина влияет на его восприятие российско-украинской войны.

"С одной стороны, это мешает ему объективно оценивать российско-украинскую войну. А с другой — не позволяет предпринимать более решительные шаги по отношению к РФ", — подчеркнул Вятрович.

Президент США неоднократно заявлял, что может "завершить войну в Украине" за сутки — слова, которые эксперты оценили как возможную готовность к уступкам Кремлю в ущерб Киеву. Однако, как напоминает издание, эти прогнозы так и не оправдались: через год стало очевидно, что непредсказуемость Трампа является скорее инструментом давления, а не проявлением импульсивности.

Ранее сообщалось, что Трамп отменил встречу с Путиным из-за жестких требований РФ в отношении Украины. Саммит не состоялся именно из-за принципиальной позиции Москвы. Подготовкой переговоров должны заниматься госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД России Сергей Лавров, однако Трамп принял решение об их отмене.

