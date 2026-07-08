Трамп назвав свого "улюбленого солдата" в Україні: хто ним став (ФОТО)

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з українською делегацією на полях саміту НАТО несподівано публічно відзначив заступника керівника Офісу президента України Павла Палісу. Американський лідер назвав українського офіцера своїм "улюбленим солдатом", а також високо оцінив його службу та внесок у захист України.

Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Під час переговорів з президентом України Володимиром Зеленським Трамп звернув увагу на Павла Палісу, який був присутній у складі української делегації.

"Це один з моїх найулюбленіших солдатів", — сказав Трамп та показав на українського військового.

Після цього американський лідер поцікавився, чи "все добре" у Паліси та зазначив, що регулярно бачить його на різних міжнародних зустрічах.

"Він робить чудову роботу. Великий герой", – додав Трамп.

Хто такий Павло Паліса

Павло Паліса, відомий за позивним "Хантер", є полковником Збройних сил України та з листопада 2024 року обіймає посаду заступника керівника Офісу президента. Після початку повномасштабного вторгнення Росії він перервав навчання у США та повернувся до України, щоб взяти участь в обороні держави.

Військовий очолював 5-й окремий штурмовий полк, а згодом командував 93-ю окремою механізованою бригадою "Холодний Яр", яка брала активну участь у боях за Бахмут. У лютому 2026 року указом президента Володимира Зеленського 41-річному Павлу Палісі було присвоєно військове звання бригадного генерала. За роки служби він також був відзначений державними нагородами, серед яких Хрест бойових заслуг та орден Богдана Хмельницького III ступеня.

Також "Коментарі" писали, що Трамп переплутав Зеленського з Путіним під час зустрічі на саміті НАТО. Відео потрапило в мережу.