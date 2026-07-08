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Трамп назвал своего "любимого солдата" в Украине: кто им оказался (ФОТО)

Дональд Трамп назвал Павла Палис своим "любимым солдатом" и назвал украинского офицера великим героем.

8 июля 2026, 17:12
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Slava Kot

Президент США Дональд Трамп на встрече с украинской делегацией на полях саммита НАТО неожиданно публично отметил заместителя руководителя Офиса президента Украины Павла Палису. Американский лидер назвал украинского офицера своим "любимым солдатом", а также высоко оценил его службу и вклад в защиту Украины.

Трамп назвал своего "любимого солдата" в Украине: кто им оказался (ФОТО)

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Во время переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским Трамп обратил внимание на Павла Палису, присутствовавшего в составе украинской делегации.

"Это один из моих любимых солдат", — сказал Трамп и указал на украинского военного.

После этого американский лидер поинтересовался, "все ли хорошо" у Палисы и отметил, что регулярно видит его на разных международных встречах.

"Он делает отличную работу. Большой герой", – добавил Трамп.

Кто такой Павел Палиса

Павел Палиса, известный по позывному "Хантер", является полковником Вооруженных сил Украины и с ноября 2024 года занимает должность заместителя руководителя Офиса президента. После начала полномасштабного вторжения России он прервал обучение в США и вернулся в Украину, чтобы принять участие в обороне государства.

Трамп назвал своего ”любимого солдата” в Украине: кто им оказался (ФОТО) - фото 2

Военный возглавлял 5-й отдельный штурмовой полк, а впоследствии командовал 93-й отдельной механизированной бригадой "Холодный Яр", активно участвовавшей в боях за Бахмут. В феврале 2026 года указом президента Владимира Зеленского 41-летнему Павлу Палисе было присвоено воинское звание бригадного генерала. За годы службы он также был удостоен государственных наград, среди которых Крест боевых заслуг и орден Богдана Хмельницкого III степени.

Также "Комментарии" писали, что Трамп перепутал Зеленского с Путиным во время встречи на саммите НАТО. Видео попало в сеть.



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