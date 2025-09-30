У виступі перед американськими генералами та адміралами президент США Дональд Трамп згадав випадок із передислокацією ядерних субмарин США після того, як заступник секретаря Радбезу РФ Медведєв пригрозив йому ядерним апокаліпсисом:

Трамп назвав дурнем головного посіпаку Путіна

" РФ нещодавно трохи погрожувала нам, а я відправив атомні підводні човни — найсмертоноснішу зброю з усіх, що коли-небудь були створені. Я зробив це, бо він згадав слово "ядерна"... Це була дурна людина, яка працювала на Путіна. І я відправив один чи два підводні човни до узбережжя Російської Федерації. Просто для безпеки. Ми не можемо дозволити людям легковажно використовувати це слово ".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що заступник голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що війни між Європою та Росією не повинно бути, але вона можлива.

"У європейських країнах з кожної праски ведуть розмови про війну з Росією протягом найближчих п'яти років. Її не повинно бути. Чому? Тому що вона суперечить інтересам нашої країни.

1. Росії у принципі не потрібна війна ні з ким, у тому числі і з фригідною старою Європою. Нема чого там ловити. Економіка Європи слабка і залежна від США, та її культура безславно деградує. Європа втрачає ідентичність, розчиняючись в агресивних мігрантах.

2. Головне завдання народу Росії полягає у розвитку своїх територій, включаючи відновлення наших земель, що повернулися. Ця справа непроста і недешева. 3. Росія завжди приходила до Європи лише як визволитель, а не як загарбник", – пише чергову маячню Медведєв.

Він заявив, що війна між Росією та Європою таки можлива.

"Ймовірність фатальної випадковості існує завжди. Та й фактор гіперактивності відморожених ідіотів нікуди не подівся. І такий конфлікт має абсолютно реальний ризик переростання у війну з використанням зброї масового ураження. Тому треба бути напоготові", – завершив свій спіч традиційними погрозами Медведєв.