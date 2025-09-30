Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
В выступлении перед американскими генералами и адмиралами президент США Дональд Трамп упомянул случай с передислокацией ядерных субмарин США после того, как заместитель секретаря Совбеза РФ Медведев пригрозил ему ядерным апокалипсисом:
Трамп назвал дураком главного приспешника Путина
Напомним, портал "Комментарии" писал, что заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что войны между Европой и Россией не должно быть, но она возможна.
"В европейских странах по каждому утюгу ведут разговоры о войне с Россией в течение ближайших пяти лет. Ее не должно быть. Почему? Потому что она противоречит интересам нашей страны.
1. России в принципе не нужна война ни с кем, в том числе и с фригидной старой Европой. Нечего там ловить. Экономика Европы слаба и зависима от США, и ее культура бесславно деградирует. Европа теряет идентичность, растворяясь в агрессивных мигрантах.
2. Главная задача народа России состоит в развитии своих территорий, включая восстановление наших вернувшихся земель. Это дело непростое и недешевое. 3. Россия всегда приходила в Европу только как освободитель, а не как захватчик", – пишет очередной бред Медведев.
Он заявил, что война между Россией и Европой возможна.
"Вероятность роковой случайности существует всегда. Да и фактор гиперактивности отмороженных идиотов никуда не делся. И такой конфликт имеет абсолютно реальный риск перерастания в войну с использованием оружия массового поражения. Поэтому надо быть начеку", — завершил свой спич традиционными угрозами Медведев.