В выступлении перед американскими генералами и адмиралами президент США Дональд Трамп упомянул случай с передислокацией ядерных субмарин США после того, как заместитель секретаря Совбеза РФ Медведев пригрозил ему ядерным апокалипсисом:

Трамп назвал дураком главного приспешника Путина

" РФ недавно немного угрожала нам, а я отправил атомные подлодки — самое смертоносное оружие из всех, что когда-либо были создано. Я сделал это, потому что он вспомнил слово "ядерная"... Это был глупый человек, работавший на Путина. И я отправил одну или две подлодки к побережью Российской Федерации. Просто для сохранности. Мы не можем позволить людям легкомысленно использовать это слово ".

Напомним, портал "Комментарии" писал, что заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что войны между Европой и Россией не должно быть, но она возможна.

"В европейских странах по каждому утюгу ведут разговоры о войне с Россией в течение ближайших пяти лет. Ее не должно быть. Почему? Потому что она противоречит интересам нашей страны.

1. России в принципе не нужна война ни с кем, в том числе и с фригидной старой Европой. Нечего там ловить. Экономика Европы слаба и зависима от США, и ее культура бесславно деградирует. Европа теряет идентичность, растворяясь в агрессивных мигрантах.

2. Главная задача народа России состоит в развитии своих территорий, включая восстановление наших вернувшихся земель. Это дело непростое и недешевое. 3. Россия всегда приходила в Европу только как освободитель, а не как захватчик", – пишет очередной бред Медведев.

Он заявил, что война между Россией и Европой возможна.

"Вероятность роковой случайности существует всегда. Да и фактор гиперактивности отмороженных идиотов никуда не делся. И такой конфликт имеет абсолютно реальный риск перерастания в войну с использованием оружия массового поражения. Поэтому надо быть начеку", — завершил свой спич традиционными угрозами Медведев.