Трамп назвав "дев'яту" війну, яку він врегулює

Президент США Дональд Трамп вкотре заявив, що йому вдалося завершити вісім воєн і висловив упевненість, що війна між Росією та Україною стане "дев'ятою", яку він зможе врегулювати. Як повідомляє портал "Коментарі", про це Трамп сказав під час спілкування з журналістами на борту літака Air Force One.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

"Я вирішив вісім воєн, і дев'ята наближається. Я вірю, що у війні між Росією-Україною це станеться", — сказав президент США.

Він також наголосив на важливості мирних угод, які, за його словами, допомагають врятувати мільйони життів та зміцнюють репутацію США на міжнародній арені.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Дональд Трамп заявив, що може дуже швидко вирішити кризові відносини між Афганістаном і Пакистаном на тлі мирних переговорів між країнами. Таку заяву американський лідер зробив у кулуарах саміту ASEAN у Малайзії, цитує Associated Press.

Агентство зазначає, що дві країни втягнуті в запеклу суперечку з питань безпеки, і кожна сторона стверджує, що реагувала на агресію іншої під час зіткнень на початку цього місяця.

Це були найкривавіші бої між ними за останні кілька років, що стало найнижчою точкою у їхніх стосунках, а також викликало тривогу у регіоні, де озброєні угруповання, такі як Аль Каїда, намагаються відродитися.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Дональд Трамп привернув увагу новою заявою, яка натякає на можливе посилення тиску санкцій на Росію. Під час спілкування з журналістами на борту президентського літака Air One його запитали, чи планує він запроваджувати нові обмеження проти Москви. У відповідь американський лідер відповів коротко та інтригуюче: "Незабаром дізнаєтесь".



