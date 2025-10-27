Трамп назвал «девятую» войну, которую он урегулирует

Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что ему удалось завершить восемь войн и выразил уверенность, что война между Россией и Украиной станет "девятой", которую он сможет урегулировать. Как передает портал "Комментарии", об этом Трамп сказал во время общения с журналистами на борту самолета Air Force One.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Я решил восемь войн, и девятая приближается. Я верю, что в войне между Россией-Украиной это произойдет", — сказал президент США.

Он также отметил важность мирных соглашений, которые, по его словам, помогают спасти миллионы жизней и укрепляют репутацию США на международной арене.

Читайте также на портале "Комментарии" — Дональд Трамп заявил, что может "очень быстро" решить кризисные отношения между Афганистаном и Пакистаном на фоне мирных переговоров между странами. Такое заявление американский лидер сделал в кулуарах саммита ASEAN в Малайзии, цитирует Associated Press.

Агентство отмечает, что две страны втянуты в ожесточенный спор по вопросам безопасности, и каждая сторона утверждает, что реагировала на агрессию другой во время столкновений в начале этого месяца.

Это были самые кровавые бои между ними за последние несколько лет, что стало самой низкой точкой в их отношениях, а также вызвало тревогу в регионе, где вооруженные группировки, такие как "Аль Каида", пытаются возродиться.

Также издание "Комментарии" сообщало – Дональд Трамп привлек внимание новым заявлением, намекающим на возможное усиление санкционного давления на Россию. При общении с журналистами на борту президентского самолета Air One его спросили, планирует ли он вводить новые ограничения против Москвы. В ответ американский лидер ответил коротко и интригующе: "Скоро узнаете".



