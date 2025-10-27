logo

BTC/USD

115222

ETH/USD

4175.74

USD/UAH

42.07

EUR/UAH

48.97

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Трамп назвал «девятую» войну, которую он урегулирует
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп назвал «девятую» войну, которую он урегулирует

Президент США Трамп считает, что война в Украине станет "девятой", которую он урегулирует

27 октября 2025, 10:35 comments1095
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что ему удалось завершить восемь войн и выразил уверенность, что война между Россией и Украиной станет "девятой", которую он сможет урегулировать. Как передает портал "Комментарии", об этом Трамп сказал во время общения с журналистами на борту самолета Air Force One.

Трамп назвал «девятую» войну, которую он урегулирует

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Я решил восемь войн, и девятая приближается. Я верю, что в войне между Россией-Украиной это произойдет", — сказал президент США.

Он также отметил важность мирных соглашений, которые, по его словам, помогают спасти миллионы жизней и укрепляют репутацию США на международной арене.

Читайте также на портале "Комментарии" — Дональд Трамп заявил, что может "очень быстро" решить кризисные отношения между Афганистаном и Пакистаном на фоне мирных переговоров между странами. Такое заявление американский лидер сделал в кулуарах саммита ASEAN в Малайзии, цитирует Associated Press.

Агентство отмечает, что две страны втянуты в ожесточенный спор по вопросам безопасности, и каждая сторона утверждает, что реагировала на агрессию другой во время столкновений в начале этого месяца. 

Это были самые кровавые бои между ними за последние несколько лет, что стало самой низкой точкой в их отношениях, а также вызвало тревогу в регионе, где вооруженные группировки, такие как "Аль Каида", пытаются возродиться.

Также издание "Комментарии" сообщало – Дональд Трамп привлек внимание новым заявлением, намекающим на возможное усиление санкционного давления на Россию. При общении с журналистами на борту президентского самолета Air One его спросили, планирует ли он вводить новые ограничения против Москвы. В ответ американский лидер ответил коротко и интригующе: "Скоро узнаете".




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости