Трамп написав листа Сі з делікатним проханням: про що попросив у Китаю

Президент США Дональд Трамп заявив, що надіслав листа голові КНР Сі Цзіньпіну з проханням утриматися від постачання зброї Ірану на тлі загострення ситуації на Близькому Сході. За словами американського лідера, відповідь Пекіна була позитивною.

Дональд Трамп та Сі Цзіньпін. Фото з відкритих джерел

Дональд Трамп в інтерв’ю Fox Business заявив, що його звернення до Сі було викликане занепокоєнням через можливу підтримку Тегерана в умовах напруження між Іраном, США та Ізраїлем. За словами президента США, Сі Цзіньпін запевнив, що Китай не здійснює постачання озброєння Ірану.

"Я написав листа Сі. Я попросив його не давати Ірану зброю. Він написав мені листа і каже, що по суті цього не робить", — сказав Трамп.

Водночас Трамп натякнув на складні економічні інтереси Пекіна, підкресливши залежність Китаю від енергоресурсів.

"Сі — це людина, якій потрібна нафта. Нам — ні", — додав Трамп.

Також Трамп попередив про можливість запровадження тарифів у розмірі до 50% на товари з країн, які, на думку США, можуть сприяти військовій підтримці Ірану. Такий крок потенційно може вплинути на торговельні відносини між США та Китаєм.

Як пише Bloomberg, Китай офіційно заперечує постачання зброї Тегерану, однак не виключається передача технологій подвійного призначення. Водночас деталі щодо дати відправлення листа чи можливого подальшого діалогу між Трампом та Сі залишаються невідомими.

