Война с Россией Трамп написал письмо Си со щепетильной просьбой: о чем попросил у Китая
Трамп написал письмо Си со щепетильной просьбой: о чем попросил у Китая

Дональд Трамп обратился к Си Цзиньпину с просьбой не снабжать оружием Ирана. Каков был ответ Китая.

15 апреля 2026, 14:50
Автор:
Slava Kot

Президент США Дональд Трамп заявил, что направил письмо главе КНР Си Цзиньпину с просьбой воздержаться от поставок оружия Ирану на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. По словам американского лидера, ответ Пекина был положительным.

Дональд Трамп и Си Цзиньпин. Фото из открытых источников

Дональд Трамп и Си Цзиньпин. Фото из открытых источников

Дональд Трамп в интервью Fox Business заявил, что его обращение к Си было вызвано беспокойством из-за возможной поддержки Тегерана в условиях напряжения между Ираном, США и Израилем. По словам президента США, Си Цзиньпин заверил, что Китай не осуществляет поставки вооружения Ирану. 

"Я написал письмо Си. Я попросил его не давать Ирану оружие. Он написал мне письмо и говорит, что, по сути, этого не делает", — сказал Трамп.

В то же время, Трамп намекнул на сложные экономические интересы Пекина, подчеркнув зависимость Китая от энергоресурсов.

"Си – это человек, которому нужна нефть. Нам – нет", — добавил Трамп.

Также Трамп предупредил о возможности введения тарифов в размере до 50% на товары из стран, которые, по мнению США, могут способствовать военной поддержке Ирана. Такой шаг может повлиять на торговые отношения между США и Китаем.

Как пишет Bloomberg, Китай официально отрицает поставки оружия Тегерану, однако не исключается передача технологий двойного назначения. В то же время детали о дате отправки письма или возможном дальнейшем диалоге между Трампом и Си остаются неизвестными.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай отреагировал на обвинения в поставке оружия Ирану.

Также "Комментарии" писали, что иранцы высмеяли Трампа. Опубликовали видео-сатиру, как президент США поет об Ормузском проливе.



Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-04-15/trump-says-he-exchanged-letters-with-xi-over-iran-war
