Трамп може розпочати ще одну війну в Україні

Спроби США прискорити підписання мирної угоди між Росією та Україною можуть призвести до нової ескалації війни. Про це повідомляє The Telegraph, аналізуючи ініціативи Вашингтона щодо просування переговорного процесу.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

За інформацією видання, президент США Дональд Трамп направив спеціального посланця Стіва Уіткоффа на черговий раунд переговорів в Абу-Дабі, який триває 3-4 лютого. Офіційною метою зустрічей заявлено досягнення "будь-якої угоди" між Москвою та Києвом, проте основним предметом обговорення стало територіальне питання.

Йдеться про статус частини Донецької області, яку російським військам так і не вдалося повністю захопити майже чотири роки повномасштабного вторгнення. За даними журналістів, Володимир Путін на переговорах намагається домогтися передачі цих територій дипломатичним шляхом. При цьому аналітики зазначають, що Кремль прагне не лише закріпити нинішні позиції, а й розширити контроль за новими районами.

Експерти попереджають, що такі поступки можуть створити передумови для майбутньої війни. Райони Краматорська та Слов'янська мають важливе стратегічне значення завдяки розвиненій оборонній інфраструктурі. Втрата цих позицій може полегшити російській армії накопичення сил та підготовку нових наступальних операцій.

У публікації також наголошується, що американська сторона, на думку низки аналітиків, недооцінює довгострокові цілі Москви. Якщо Київ погодиться на територіальні компроміси, Росія може використати паузу для відновлення армії та підготовки наступної фази конфлікту.

Альтернативний сценарій передбачає збереження контролю України над спірними територіями, проте вимагає посилення тиску на Кремль. Йдеться про розширення військової допомоги Україні та посилення санкцій, що, на думку експертів, може стримати подальші агресивні плани Москви.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Стармер у розмові з Трампом розповів про особливу підлість Путіна.



