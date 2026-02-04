Попытки США ускорить подписание мирного соглашения между Россией и Украиной могут привести к новой эскалации войны. Об этом сообщает The Telegraph, анализируя инициативы Вашингтона по продвижению переговорного процесса.

По информации издания, президент США Дональд Трамп направил специального посланника Стива Уиткоффа на очередной раунд переговоров в Абу-Даби, который проходит 3-4 февраля. Официальной целью встреч заявлено достижение "любого соглашения" между Москвой и Киевом, однако основным предметом обсуждения стал территориальный вопрос.

Речь идет о статусе части Донецкой области, которую российским войскам так и не удалось полностью захватить за почти четыре года полномасштабного вторжения. По данным журналистов, Владимир Путин на переговорах пытается добиться передачи этих территорий дипломатическим путем. При этом аналитики отмечают, что Кремль стремится не только закрепить нынешние позиции, но и расширить контроль над новыми районами.

Эксперты предупреждают, что подобные уступки могут создать предпосылки для будущей войны. Районы Краматорска и Славянска имеют важное стратегическое значение благодаря развитой оборонительной инфраструктуре. Потеря этих позиций может облегчить российской армии накопление сил и подготовку новых наступательных операций.

В публикации также подчеркивается, что американская сторона, по мнению ряда аналитиков, недооценивает долгосрочные цели Москвы. Если Киев согласится на территориальные компромиссы, Россия может использовать паузу для восстановления армии и подготовки следующей фазы конфликта.

Альтернативный сценарий предполагает сохранение контроля Украины над спорными территориями, однако он требует усиления давления на Кремль. Речь идет о расширении военной помощи Украине и ужесточении санкций, что, по мнению экспертов, может сдержать дальнейшие агрессивные планы Москвы.

