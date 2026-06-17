Трамп категорично не вважає Путіна винним у війні проти Україні: озвучено шокуючу заяву

Президент США Дональд Трамп під час двосторонніх переговорів із прем’єр-міністром Індії ухилився від прямої відповіді на запитання щодо того, чи несе Володимир Путін персональну відповідальність за початок війни проти України.

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Американський лідер пояснив, що утримується від публічних оцінок, аби не ускладнювати дипломатичні зусилля, спрямовані на можливе врегулювання конфлікту. За його словами, різкі заяви можуть завадити переговорам і знизити шанси на досягнення домовленостей.

"Я не хочу це коментувати, бо намагаюся домогтися врегулювання конфлікту. Це не полегшує завдання", — заявив Трамп, коментуючи питання про роль російського диктатора у війні.

Водночас тема пошуку шляхів припинення бойових дій залишається актуальною в міжнародному порядку денному. Українська сторона, за повідомленнями, обговорювала з Трампом можливість організації потенційної зустрічі між Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним на території США. Такий формат, за задумом, мав би підвищити шанси на участь російського лідера в переговорах.

Крім того, президент України Володимир Зеленський припускав можливість нової зустрічі з Дональдом Трампом 17 червня, що також може бути частиною ширших дипломатичних контактів щодо врегулювання війни.

Портал "Коментарі" вже писав, що Росія готується вперше за тривалий час розпочати імпорт бензину морським шляхом уже цього місяця, намагаючись стабілізувати внутрішній ринок пального на тлі дефіциту. Причиною нестачі стали масовані атаки українських безпілотників на об’єкти нафтопереробної інфраструктури.