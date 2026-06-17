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Трамп категорически не считает Путина виновным в войне против Украины: озвучено шокирующее заявление

Президент США Дональд Трамп не стал прямо оценивать ответственность Владимира Путина за войну в Украине

17 июня 2026, 18:35
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Клименко Елена

Президент США Дональд Трамп во время двусторонних переговоров с премьер-министром Индии уклонился от прямого ответа на вопрос, несет ли Владимир Путин персональную ответственность за начало войны против Украины.

Трамп категорически не считает Путина виновным в войне против Украины: озвучено шокирующее заявление

Фото: из открытых источников

Американский лидер объяснил, что воздерживается от публичных оценок, чтобы не усложнять дипломатические усилия, направленные на возможное урегулирование конфликта. По его словам, резкие заявления могут помешать переговорам и снизить шансы на достижение договоренностей.  

"Я не хочу это комментировать, потому что пытаюсь добиться урегулирования конфликта. Это не облегчает задачу", — заявил Трамп, комментируя вопрос о роли российского диктатора в войне.

В то же время тема поиска путей прекращения боевых действий остается актуальной в международной повестке дня. Украинская сторона, по сообщениям, обсуждала с Трампом возможность организации потенциальной встречи между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным на территории США. Такой формат, по замыслу, должен повысить шансы на участие российского лидера в переговорах.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский предполагал возможность новой встречи с Дональдом Трампом 17 июня, что также может являться частью более широких дипломатических контактов по урегулированию войны.

Портал "Комментарии" уже писал, что Россия готовится впервые за длительное время начать импорт бензина морским путем уже в этом месяце, пытаясь стабилизировать внутренний рынок горючего на фоне дефицита. Причиной нехватки стали массированные атаки украинских беспилотников на объекты нефтеперерабатывающей инфраструктуры.



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