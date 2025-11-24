logo_ukra

Трамп і Сі Цзіньпін обговорили мирний процес по Україні

Лідери США та Китаю провели розмову щодо України

24 листопада 2025, 18:07
Президент США та глава Китаю провели телефонну розмову, під час якої Сі Цзіньпін наголосив, що Китай підтримує всі зусилля, спрямовані на мир в Україні, і висловив сподівання, що "всі сторони й надалі звузять свої розбіжності та якнайшвидше досягнуть справедливої, тривалої та обов'язкової мирної угоди для вирішення причин кризи". Про це повідомило Центральне телебачення КНР.

Сі також сказав, що повернення Тайваню до Китаю є важливою частиною післявоєнного світопорядку, на що Дональд Трамп відповів, що США "розуміють важливість тайванського питання для Пекіна".

Як відомо, США офіційно не є гарантом безпеки Тайваню, однак підтримують невизнану країну військовими поставками і залишають за собою право вирішувати, як діяти в разі нападу Китаю на острів.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що РФ ознайомлена з одним із варіантів мирного плану США, але конкретних переговорів щодо нього не було. Про це заявив головний помічник російського диктатора Юрій Ушаков.

За його словами, Кремль у курсі європейського мирного плану, його положення неконструктивні і для РФ не підходять. Проте багато положень мирного плану США, що обговорювався на Алясці, прийнятні для РФ.

"Навколо мирного плану по Україні багато домислів, РФ вірить лише інформації, отриманій безпосередньо від США", – наголосив посіпака Путіна.

Ушаков припускає, що США найближчим часом вийдуть на контакт із РФ, щоб очно обговорити деталі мирного плану, поки конкретних домовленостей немає.                                                                                              



