Президент США и глава Китая провели телефонный разговор, в ходе которого Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай поддерживает все усилия, направленные на мир в Украине, и выразил надежду, что "все стороны и дальше сузят свои разногласия и как можно быстрее достигнут справедливого, продолжительного и обязательного мирного соглашения" для разрешения причин. Об этом сообщило Центральное телевидение КНР.

Трамп и Си Цзиньпин обсудили мирный процесс по Украине

Си также сказал, что возвращение Тайваня в Китай является важной частью послевоенного миропорядка, на что Дональд Трамп ответил, что США "понимают важность тайваньского вопроса для Пекина".

США официально не являются гарантом безопасности Тайваня, однако поддерживают непризнанную страну военными поставками и оставляют за собой право решать, как действовать в случае нападения Китая на остров.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что РФ ознакомлена с одним из вариантов мирного плана США, но конкретных переговоров по нему не было . Об этом заявил главный помощник российского диктатора Юрий Ушаков.

По его словам, Кремль в курсе европейского мирного плана, его положения неконструктивны и для РФ не подходят . Однако многие положения мирного плана США, обсуждавшегося на Аляске, приемлемы для РФ .

"Вокруг мирного плана по Украине много домыслов, РФ верит только информации, полученной непосредственно от США", – подчеркнул приспешник Путина.

Ушаков предполагает, что США в ближайшее время выйдут на контакт с РФ, чтобы очно обсудить детали мирного плана пока конкретных договоренностей нет.