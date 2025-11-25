logo_ukra

BTC/USD

86597

ETH/USD

2878

USD/UAH

42.4

EUR/UAH

48.95

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Трамп хоче остаточно поставити Україну на коліна, але є нюанс: гучна заява
commentss НОВИНИ Всі новини

Трамп хоче остаточно поставити Україну на коліна, але є нюанс: гучна заява

Назаренко зазначає, що резерви Росії не є нескінченними

25 листопада 2025, 13:50
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Українська армія зберігає боєздатність і жодним чином не стоїть на межі поразки, а пропозиції, які Росія подає як "мирний план", фактично є вимогами капітуляції. Про це в ефірі телеканалу "Еспресо" заявив начальник розвідки артилерії 4-ї бригади "Рубіж", капітан Національної гвардії України Володимир Назаренко.

Трамп хоче остаточно поставити Україну на коліна, але є нюанс: гучна заява

Фото: з відкритих джерел

Він наголосив, що Україна не повинна погоджуватися на капітуляцію, оскільки Збройні сили продовжують ефективно стримувати російського агресора. Навпаки — за словами офіцера, російська армія зазнає значно більших втрат, ніж українська, і її ресурси не є безмежними.

"Росіяни роблять ставку на виснаження, але їхніх можливостей вистачить далеко не на завжди", — підкреслив він.

Назаренко зауважив, що зараз противник намагається перемогти виключно за рахунок переваги в ресурсах. При цьому найдешевшим ресурсом Кремль вважає людські втрати — ідеться вже про понад 1 млн 200 тисяч ліквідованих окупантів, підкреслив капітан.

Попри це, за його словами, такі колосальні втрати поки не зупинили Росію, однак з часом вони неодмінно позначаться на її можливостях продовжувати війну.

"Я переконаний, що вони не здатні вести бойові дії нескінченно, адже їхня система також виснажується", — додав він.

Назаренко також повторив, що так званий "мирний план" Росії не має нічого спільного з реальним миром, адже передбачає фактичну здачу українських позицій.

"Ми не повинні капітулювати. Українці — хоробрі, сильні, і ніхто в країні не погодиться на те, щоб просто здатися ворогу", — підсумував представник Нацгвардії.

Як вже писали "Коментарі", у ніч на 25 листопада Росія завдала масованого комбінованого удару по території України. Начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив у телемарафоні, що ніч була надзвичайно складною для сил оборони, проте результати їхньої роботи можна вважати успішними. Було збито велику кількість безпілотників та три балістичні ракети, що летіли на Київ.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини