Трамп хоче остаточно поставити Україну на коліна, але є нюанс: гучна заява

Українська армія зберігає боєздатність і жодним чином не стоїть на межі поразки, а пропозиції, які Росія подає як "мирний план", фактично є вимогами капітуляції. Про це в ефірі телеканалу "Еспресо" заявив начальник розвідки артилерії 4-ї бригади "Рубіж", капітан Національної гвардії України Володимир Назаренко.

Фото: з відкритих джерел

Він наголосив, що Україна не повинна погоджуватися на капітуляцію, оскільки Збройні сили продовжують ефективно стримувати російського агресора. Навпаки — за словами офіцера, російська армія зазнає значно більших втрат, ніж українська, і її ресурси не є безмежними.

"Росіяни роблять ставку на виснаження, але їхніх можливостей вистачить далеко не на завжди", — підкреслив він.

Назаренко зауважив, що зараз противник намагається перемогти виключно за рахунок переваги в ресурсах. При цьому найдешевшим ресурсом Кремль вважає людські втрати — ідеться вже про понад 1 млн 200 тисяч ліквідованих окупантів, підкреслив капітан.

Попри це, за його словами, такі колосальні втрати поки не зупинили Росію, однак з часом вони неодмінно позначаться на її можливостях продовжувати війну.

"Я переконаний, що вони не здатні вести бойові дії нескінченно, адже їхня система також виснажується", — додав він.

Назаренко також повторив, що так званий "мирний план" Росії не має нічого спільного з реальним миром, адже передбачає фактичну здачу українських позицій.

"Ми не повинні капітулювати. Українці — хоробрі, сильні, і ніхто в країні не погодиться на те, щоб просто здатися ворогу", — підсумував представник Нацгвардії.

