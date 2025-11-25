Трамп хочет окончательно поставить Украину на колени, но есть нюанс: громкое заявление

Украинская армия сохраняет боеспособность и никоим образом не стоит на грани поражения, а предложения, которые Россия представляет как "мирный план", фактически являются требованиями капитуляции. Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" заявил начальник разведки артиллерии 4-й бригады "Рубеж", капитан Национальной гвардии Украины Владимир Назаренко.

Фото: из открытых источников

Он подчеркнул, что Украина не должна соглашаться с капитуляцией, поскольку Вооруженные силы продолжают эффективно сдерживать российского агрессора. Напротив — по словам офицера, российская армия несёт значительно большие потери, чем украинская, и ее ресурсы не безграничны.

"Россияне делают ставку на истощение, но их возможностей хватит далеко не всегда", — подчеркнул он.

Назаренко заметил, что сейчас противник пытается победить исключительно за счет преимущества в ресурсах. При этом самым дешевым ресурсом Кремль считает человеческие потери — речь идет уже о более чем 1 млн 200 тысяч ликвидированных окупантов, подчеркнул капитан.

Несмотря на это, по его словам, столь колоссальные потери пока не остановили Россию, однако со временем они непременно отразятся на ее возможностях продолжать войну.

"Я убежден, что они не способны вести боевые действия до бесконечности, ведь их система также истощается", — добавил он.

Назаренко также повторил, что так называемый "мирный план" России не имеет ничего общего с реальным миром, поскольку предполагает фактическую сдачу украинских позиций.

"Мы не должны капитулировать. Украинцы — храбрые, сильные, и никто в стране не согласится на то, чтобы просто показаться врагу", — подытожил представитель Нацгвардии.

Как уже писали "Комментарии", в ночь на 25 ноября Россия нанесла массированный комбинированный удар по территории Украины. Начальник управления коммуникаций Командование Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил в телемарафоне, что ночь была очень сложной для сил обороны, однако результаты их работы можно считать успешными. Было сбито большое количество беспилотников и три баллистических ракеты, летевших на Киев.