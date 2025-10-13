logo_ukra

Трамп готує жорстку відповілдь на ескалацію Путіна: розкрито несподівану стратегію
НОВИНИ

Трамп готує жорстку відповілдь на ескалацію Путіна: розкрито несподівану стратегію

Дональд Трамп суттєво переглянув свою стратегію завершення війни — тепер він не планує вести перемовини з Володимиром Путіним.

13 жовтня 2025, 10:50
Автор:
avatar

Клименко Елена

Адміністрація США чітко демонструє новий підхід до війни Росії проти України, і він точно не передбачає діалогу з Путіним. Про це розповів військовослужбовець Сил територіальної оборони ЗСУ Олександр Мусієнко, коментуючи зміну стратегії Дональда Трампа.

Трамп готує жорстку відповілдь на ескалацію Путіна: розкрито несподівану стратегію

Фото: з відкритих джерел

За його словами, нинішній фокус Білого дому полягає не в переговорах, а в силовому тиску. США мають намір збільшити підтримку України саме через постачання озброєнь. У цьому контексті ракети Tomahawk стали символом нового етапу співпраці.

"Підхід полягає в тому, щоб відповісти на російську ескалацію. Звідси й з’явилися формулювання про ракети Tomahawk. Вони узагальнюють підсилення допомоги України з боку США. Мовиться не лише про Tomahawk, а про розширення постачання озброєнь", – пояснив Мусієнко. 

Він наголосив, що Дональд Трамп повністю змінив свою тактику щодо глави Кремля.

"Президент США не збирається з ним зустрічатись чи обговорювати щось через телефонний дзвінок", – заявив він. 

За словами військовослужбовця, Сполучені Штати вже готові передавати Україні розвідувальні дані — це також важливий крок у межах нового формату підтримки. Американське озброєння та розвідка мають допомогти ЗСУ завдавати прицільних ударів, зокрема — по ворожій інфраструктурі.

"Тільки після посиленого тиску з боку адміністрації Трампа можна буде говорити про будь-які переговори з країною-агресором", – додав Мусієнко. 

З липня Вашингтон активно підтримує українські удари по території РФ: Київ обирає цілі, а США передають необхідну розвідку. Саме така взаємодія дозволила в серпні та вересні завдати серії ударів по російських нафтопереробних заводах. Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна вже чекає новий пакет допомоги, ухвалений у вересні, до якого входять дві системи Patriot і ракети до них.

Як вже писали "Коментарі", у ніч на 13 жовтня російські війська здійснили масовану атаку дронами-камікадзе по Одеській області. Унаслідок ворожого удару на одному з об’єктів інфраструктури спалахнули масштабні пожежі, є постраждалий.



