Трамп готовит жесткий ответ на эскалацию Путина: раскрыта неожиданная стратегия
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп готовит жесткий ответ на эскалацию Путина: раскрыта неожиданная стратегия

Дональд Трамп существенно пересмотрел свою стратегию завершения войны – теперь он не планирует вести переговоры с Владимиром Путиным.

13 октября 2025, 10:50
Автор:
avatar

Клименко Елена

Администрация США ясно демонстрирует новый подход к войне России против Украины, и он точно не предполагает диалога с Путиным. Об этом рассказал военнослужащий Сил территориальной обороны ВСУ Александр Мусиенко, комментируя изменение стратегии Дональда Трампа.

Трамп готовит жесткий ответ на эскалацию Путина: раскрыта неожиданная стратегия

Фото: из открытых источников

По его словам, нынешний фокус Белого дома заключается не в переговорах, а в силовом давлении. США намерены увеличить поддержку Украины именно по поставкам вооружений. В этом контексте ракеты Tomahawk стали символом нового этапа сотрудничества.

"Подход состоит в том, чтобы ответить на российскую эскалацию. Отсюда и появились формулировки о ракетах Tomahawk. Они обобщают усиление помощи Украины со стороны США. Речь идет не только о Tomahawk, но и о расширении поставок вооружений", – пояснил Мусиенко.

Он отметил, что Дональд Трамп полностью изменил свою тактику по отношению к главе Кремля.

"Президент США не собирается с ним встречаться или обсуждать что-то по телефонному звонку", – заявил он.

По словам военнослужащего, Соединенные Штаты уже готовы передавать Украине разведывательные данные – это также важный шаг в рамках нового формата поддержки. Американское вооружение и разведка должны помочь ВСУ наносить прицельные удары, в частности по враждебной инфраструктуре.

"Только после усиленного давления со стороны администрации Трампа можно будет говорить о любых переговорах со страной-агрессором", – добавил Мусиенко.

С июля Вашингтон активно поддерживает украинские удары по территории РФ: Киев выбирает цели, а США передают необходимую разведку. Именно такое взаимодействие позволило в августе и сентябре нанести серию ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украине уже предстоит новый пакет помощи, принятый в сентябре, в который входят две системы Patriot и ракеты к ним.

Как уже писали "Комментарии", в ночь на 13 октября российские войска совершили массированную атаку дронами-камикадзе по Одесской области. В результате вражеского удара на одном из объектов инфраструктуры вспыхнули масштабные пожары, пострадавший.



