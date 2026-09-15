Трамп готує страшне рішення, яке забезпечить перемогу Путіна у війні: найгірший сценарій для України

Можливе визнання Сполученими Штатами окупованих українських територій частиною Росії стало б одним із найнебезпечніших дипломатичних сценаріїв для Києва. Навіть якщо такий крок подаватимуть як спосіб прискорити припинення війни, він не означатиме автоматичної зміни міжнародно визнаних кордонів України. Проте політичні наслідки можуть бути значними: Москва отримає аргумент для легітимізації захоплень, єдність Заходу опиниться під ударом, а майбутні переговори для Києва стануть складнішими. Чи здатне можливе рішення Вашингтону запустити ланцюгову реакцію і що в такому разі чекатиме Україну? Видання "Коментарі" проаналізувало думку штучного інтелекту з цього приводу.

Фото: портал "Коментарі"

Чат-бот Copilot вважає, що Першим серйозним наслідком можливого визнання США окупованих територій частиною Росії стане ризик послаблення міжнародних позицій України. Москва спробує використати рішення Вашингтону, щоб переконати інші держави поступово змінити ставлення до російської окупації. Одночасно всередині України це може спровокувати гостру політичну кризу: будь-які спроби закріпити територіальні втрати суспільство може сприйняти вкрай негативно, що посилить тиск на владу. Найбільшим переможцем у такій ситуації стане Кремль, який представить американський крок як підтвердження результативності своєї агресивної політики.

Не менш серйозними можуть виявитися економічні та стратегічні наслідки. Якщо зміна позиції Вашингтону супроводжуватиметься скороченням фінансової чи військової допомоги, Києву доведеться шукати додаткові ресурси для оборони, бюджету та відбудови. Україна буде змушена ще активніше переорієнтовуватися на Європу, поглиблювати співпрацю з Великою Британією та іншими партнерами й формувати систему підтримки, менш залежну від політичних рішень США.

За версією чат-боту Gemini, можливе визнання Сполученими Штатами російської анексії українських територій створило б небезпечний міжнародний прецедент, фактично демонструючи, що зміна кордонів військовою силою може приносити політичні дивіденди. Москва використала б такий крок як доказ успішності своєї агресії та аргумент для легітимізації окупації.

Ще одним наслідком може стати глибокий розкол між США та частиною європейських союзників, якщо Вашингтон змінить позицію щодо окупованих територій, а ключові країни Європи продовжать політику невизнання. Це поставить європейські столиці перед необхідністю посилювати власні оборонні механізми та формувати коаліції підтримки України з меншою залежністю від США.

Чат-бот ChatGPT переконаний, що можливе визнання Вашингтоном окупованих українських територій частиною Росії стало б для Києва серйозним дипломатичним ударом, але не означало б автоматичної юридичної втрати цих земель. Вирішальне значення матиме позиція Європи та інших партнерів, які можуть продовжити політику невизнання анексії. Водночас Москва неодмінно спробує використати зміну американської позиції для тиску на інші держави. Ще небезпечнішим наслідком стане ослаблення переговорних позицій України: Кремль може сприйняти рішення США як доказ того, що військова агресія приносить результат, і замість компромісів висунути Києву нові вимоги.

Не менш серйозною загрозою стане можливий розкол між Вашингтоном і європейськими союзниками. Якщо США наполягатимуть на швидкому врегулюванні із фактичним закріпленням територіальних здобутків Росії, а частина Європи відмовиться визнавати зміну кордонів силою, Україні доведеться ще більше спиратися на ЄС та Велику Британію. Головним завданням Києва стане недопущення ефекту доміно, за якого американське рішення поступово почнуть повторювати інші країни.

Загалом усі три моделі ШІ переконані, що американське визнання не поставить юридичну крапку в територіальному питанні. Набагато небезпечнішим буде політичний прецедент: якщо захоплення територій силою почне приносити міжнародне визнання, Москва отримає підтвердження ефективності своєї стратегії. Тому для України ключовим стане не лише позиція Вашингтону, а реакція десятків інших держав. Якщо Європа та більшість міжнародної спільноти збережуть політику невизнання, територіальне питання залишатиметься відкритим навіть після можливого припинення бойових дій. Найгіршим сценарієм буде не окреме рішення США, а ланцюгова реакція, коли за Вашингтоном почнуть змінювати позицію інші союзники.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що ситуація навколо Руслана Кравченка та його виїзду за кордон спричинила резонанс навіть усередині Офісу генерального прокурора.