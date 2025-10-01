Трамп готує «подарунок» для Путіна: президент Фінляндії розкрив деталі

Президент США Дональд Трамп посилить тиск на російського диктатора Володимира Путіна, перейшовши від політики "пряника" до "батога". Як повідомляє портал "Коментарі", таку думку в інтерв'ю "Politico" висловив президент Фінляндії Олександр Стубб.

Александр Стубб. Фото: з відкритих джерел

Фінський лідер зазначив, справа лише в часі, коли США вдарять по Путіну там, де йому буде справді боляче.

"Побачивши, що пряники рідко працюють із росіянами, він перейшов до стадії батога", – сказав Стубб.

"Тепер питання лише в тому, наскільки більшою буде ця батога", — додав президент.

ЗМІ зазначає, що така оцінка контрастує зі скептицизмом, що панує в деяких європейських столицях, де публічну критику Путіна з боку Трампа розцінили як порожні заяви. Проте Стубб, який налагодив особистий контакт із президентом США завдяки спільній любові до гольфу, має більше довіри щодо тлумачення його намірів.

Відповідаючи на уточнююче питання, що саме може стати "батогом" для Путіна, Стубб пожартував, що це може бути "клюшка", натякаючи, що в арсеналі Трампа є багато інструментів впливу.

"Президент Трамп працює, якщо не цілодобово, то щодня над тим, щоб закінчити війну. У нього в сумці 14 ключок", – сказав Стубб.

Серед можливих варіантів розглядаються: жорсткіші санкції, включаючи вторинні, підвищення тарифів і навіть активніше використання американської зброї, здатної вражати цілі глибоко біля Росії.

"Не обов'язково читати "Мистецтво правочину", щоб зрозуміти, як президент Трамп веде переговори. Це нетрадиційний, але результативний стиль", – зазначив Стубб.

Він попередив, що якщо після запланованої зустрічі з Трампом на Алясці 15 серпня Путін продовжить вбивати цивільних в Україні, американський президент буде змушений жорстко відреагувати.

