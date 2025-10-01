Трамп готовит «подарок» для Путина: президент Финляндии раскрыл детали

Президент США Дональд Трамп усилит давление на российского диктатора Владимира Путина, перейдя от политики "пряника" к "кнуту". Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью "Politico" высказал президент Финляндии Александр Стубб.

Александр Стубб. Фото: из открытых источников

Финский лидер отметил, дело лишь во времени, когда США ударят по Путину там, где ему будет действительно больно.

"Увидев, что пряники редко работают с россиянами, он перешел к стадии кнута", – сказал Стубб.

"Теперь вопрос лишь в том, насколько большим будет этот кнут", – добавил президент.

СМИ отмечает, такая оценка контрастирует со скептицизмом, царящим в некоторых европейских столицах, где публичную критику Путина со стороны Трампа расценили как пустые заявления. Однако Стубб, который наладил личный контакт с президентом США благодаря общей любви к гольфу, имеет больше доверия в отношении толкования его намерений.

Отвечая на уточняющий вопрос, что именно может стать тем "кнутом" для Путина, Стубб пошутил, что это может быть "клюшка", намекая, что в арсенале Трампа есть много инструментов влияния.

"Президент Трамп работает, если не круглосуточно, то ежедневно над тем, чтобы закончить войну. У него в сумке 14 клюшек", – сказал Стубб.

Среди возможных вариантов рассматриваются: более жесткие санкции, включая вторичные, повышение тарифов и даже более активное использование американского оружия, способного поражать цели глубоко на территории России.

"Не обязательно читать "Искусство сделки", чтобы понять, как президент Трамп ведет переговоры. Это нетрадиционный, но результативный стиль", – отметил Стубб.

Он предупредил, что, если после запланированной встречи с Трампом на Аляске 15 августа Путин продолжит убивать гражданских в Украине, американский президент будет вынужден жестко отреагировать.

