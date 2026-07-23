Трамп готує новий фронт: де США можуть зійтися з РФ

Адміністрація президента США Дональда Трампа вивчає можливість проведення військової операції проти ісламістського угруповання Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM), яке пов'язане з терористичною мережею "Аль-Каїда" та активно діє на території Малі. Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на чинних і колишніх американських посадовців.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

За інформацією джерел, остаточного рішення у Вашингтоні поки що немає. Усередині адміністрації тривають суперечки щодо доцільності застосування сили, хоча частина представників Ради національної безпеки наполягає на швидкому початку операції. Якщо наказ буде підписано, Малі стане вже восьмою країною, де США проводитимуть військові кампанії за другого президентського терміну Трампа.

JNIM вважається одним із найсильніших терористичних угруповань Африки. За останні роки бойовики значно посилили свої позиції в регіоні Сахелю, здійснюючи напади не лише в Малі, а й у сусідніх державах. Паралельно в країні діють підрозділи російського "Африканського корпусу", який прийшов на зміну ПВК "Вагнер" після серії військових переворотів у Малі, Буркіна-Фасо та Нігері.

У Білому домі не підтвердили підготовку ударів, однак наголосили, що США закликають держави Західної Африки активніше боротися з терористами та зміцнювати безпеку регіону. Водночас американські чиновники заявили про неефективність Росії як партнера Малі у сфері безпеки, зазначивши, що присутність російських сил не змогла зупинити поширення терористичної загрози.

Аналітики попереджають, що потенційна операція США може не лише розширити американську військову присутність у Західній Африці, а й створити ризик прямого зіткнення з російськими структурами, які вже перебувають у Малі.

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