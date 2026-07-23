Трамп готовит новый фронт: где США могут сойтись с РФ

Администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность проведения военной операции против исламистской группировки Jama'at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM), связанной с террористической сетью "Аль-Каида" и активно действующей на территории Мали. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на действующих и бывших американских чиновников.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

По информации источников, окончательного решения в Вашингтоне пока нет. Внутри администрации продолжаются споры по поводу целесообразности применения силы, хотя часть представителей Совета национальной безопасности настаивает на быстром начале операции. Если приказ будет подписан, Мали станет уже восьмой страной, где США будут проводить военные кампании при втором президентском сроке Трампа.

JNIM считается одной из сильнейших террористических групп Африки. В последние годы боевики значительно усилили свои позиции в регионе Сахеля, совершая нападения не только в Мали, но и в соседних государствах. Параллельно в стране действуют подразделения российского "Африканского корпуса", пришедшего на смену ППК "Вагнер" после серии военных переворотов в Мали, Буркина-Фасо и Нигере.

В Белом доме не подтвердили подготовку ударов, однако отметили, что США призывают государства Западной Африки активнее бороться с террористами и укреплять безопасность региона. В то же время американские чиновники заявили о неэффективности России как партнера Мали в сфере безопасности, отметив, что присутствие российских сил не смогло остановить распространение террористической угрозы.

Аналитики предупреждают, что потенциальная операция США может не только расширить американское военное присутствие в Западной Африке, но и создать риск прямого столкновения с находящимися в Мали российскими структурами.

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