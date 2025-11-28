Держсекретар США Марко Рубіо повторює старі наративи, які ще у квітні 2022 року озвучував Ентоні Блінкен. Журналіст Юрій Романенко зазначає, що нібито Борис Джонсон після Стамбула змусив Україну продовжувати війну, однак насправді це була ініціатива держсекретаря Блінкена. Він приїхав до Києва 25 квітня 2022 року і пообіцяв США гарантії безпеки, закликаючи Україну розробити двосторонню угоду. Коли українська сторона підготувала документ, який враховував недоліки Будапештського меморандуму, американці здивувалися масштабом і попросили час для детального аналізу. Тривалий рік аналіз завершився на саміті НАТО у Вільнюсі, 11-12 липня, де гарантії безпеки фактично були відкинуті.

Фото: 24 Канал

Зараз Рубіо пропонує погодитися на новий “Мюнхен” в обмін на гіпотетичні гарантії, які за суттю нічим не відрізняються від обіцянок Блінкена чи Будапештського меморандуму. Плівки Віткоффа демонструють, що адміністрація Трампа керується власними прагматичними інтересами, що ставить під сумнів будь-які сподівання на істотну допомогу з боку США.

Водночас українська еліта в масі своїй демонструє сліпоту й жадібність, що призводить до небезпечних сценаріїв і ставить країну під загрозу. Поки суспільство залишається розділеним, поки влада закриває очі на корупцію і переслідування громадян за мову чи погляди, Україна ризикує втратити власну самостійність і перспективи.

Єдиний вихід — тверезо оцінювати реалії: у нас немає друзів, і все, що ми можемо мати, залежить лише від власних дій. Новий “Мюнхен” неминучий, але ридати марно — потрібно діяти, рятувати залишки та будувати державу, яка дбатиме про людей. Тільки тоді суспільство почне відповідати взаємністю. Самотність України у цьому конфлікті очевидна: покладатися можна лише на себе. Це ключовий урок війни, який не можна ігнорувати.

Як вже писали "Коментарі", Росія продовжує наполягати на своїй позиції щодо заборони розміщення західних військ на території України, називаючи це “неможливим”. Мовляв, її підхід щодо цього питання залишається незмінним. Таку заяву зробила офіційна представниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова, повідомляє The Guardian.