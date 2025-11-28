logo

Трамп дал согласие на капитуляцию Украины: озвучено тревожное предупреждение о войне
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп дал согласие на капитуляцию Украины: озвучено тревожное предупреждение о войне

Украинцам нужно проснуться и трезво оценить окружающих: друзей у нас нет, и все, что может быть нашим, зависит только от наших собственных действий

28 ноября 2025, 09:00
Госсекретарь США Марко Рубио повторяет старые нарративы, которые еще в апреле 2022 года озвучивал Энтони Блинкен. Журналист Юрий Романенко отмечает, что Борис Джонсон после Стамбула заставил Украину продолжать войну, однако на самом деле это была инициатива госсекретаря Блинкена. Он приехал в Киев 25 апреля 2022 г. и пообещал США гарантии безопасности, призывая Украину разработать двустороннее соглашение. Когда украинская сторона подготовила документ, учитывающий недостатки Будапештского меморандума, американцы удивились масштабу и попросили время для детального анализа. Продолжительный год анализ завершился на саммите НАТО в Вильнюсе, 11-12 июля, где гарантии безопасности фактически были отвергнуты.

Трамп дал согласие на капитуляцию Украины: озвучено тревожное предупреждение о войне

Фото: 24 Канал

Сейчас Рубио предлагает согласиться на новый Мюнхен в обмен на гипотетические гарантии, по сути ничем не отличающиеся от обещаний Блинкена или Будапештского меморандума. Пленки Виткоффа демонстрируют, что администрация Трампа руководствуется собственными прагматическими интересами, что подвергает сомнению любые надежды на существенную помощь со стороны США.

В то же время, украинская элита в массе своей демонстрирует слепоту и жадность, что приводит к опасным сценариям и ставит страну под угрозу. Пока общество остается разделенным, пока власти закрывают глаза на коррупцию и преследование граждан за язык или взгляды, Украина рискует потерять собственную самостоятельность и перспективы.

Единственный выход — трезво оценивать реалии: у нас нет друзей, и все, что мы можем иметь, зависит только от своих действий. Новый Мюнхен неизбежен, но рыдать бесполезно — нужно действовать, спасать остатки и строить государство, которое будет заботиться о людях. Только тогда общество начнет соответствовать взаимности. Одиночество Украины в этом конфликте очевидно: полагаться можно только на себя. Это ключевой урок войны, который нельзя игнорировать.

Как уже писали "Комментарии", Россия продолжает настаивать на своей позиции по запрещению размещения западных войск на территории Украины, называя это "невозможным". Мол, ее подход по этому вопросу остается неизменным. Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, сообщает The Guardian.



