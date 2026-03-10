Трамп дав повторну пораду Путіну щодо війни в Україні

Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним, яка стала першою з кінця минулого року. За словами сторін, під час бесіди обговорювали війну в Україні, ситуацію навколо Ірану та стан світового нафтового ринку. Водночас Трамп повторив свою позицію щодо ролі Росії у міжнародних конфліктах. За його словами, перш ніж пропонувати посередництво на Близькому Сході, Путін має завершити війну проти України.

Дональд Трамп та Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

За версією Кремля, ініціатором розмови виступив американський президент. Помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що російський лідер під час бесіди поділився ідеями щодо "швидшого політико-дипломатичного врегулювання іранського конфлікту". Однак з пізнішої заяви Трампа випливає, що основною темою розмови залишалася саме війна в Україні.

За словами президента США, Путін запропонував допомогу Москви у врегулюванні конфлікту з Іраном. У відповідь Трамп заявив, що Росія могла б бути більш корисною, якщо зосередиться на припиненні бойових дій в Україні.

"Я сказав йому: від тебе буде більше користі, якщо ти допоможеш покінчити з війною в Україні", — заявив Трамп, як пише BBC.

Подібну позицію він висловлював і раніше. Минулого літа, під час загострення навколо Ірану, Трамп також відмовився від пропозиції Кремля виступити посередником, порадивши Путіну спершу вирішити конфлікт із Україною.

Як вказує експерт з російської політики Ханна Нотте, "цього разу Трамп, схоже, відреагував менш різко".

Під час обговорення війни Трамп, за словами Ушакова, наголосив на необхідності якнайшвидшого припинення вогню. Водночас Путін повідомив про "успішне просування" російських військ, що, за оцінками незалежних аналітиків, не відповідає реальній ситуації на фронті.

Окрему увагу привернула заява Трампа про можливе пом’якшення санкцій. Під час пресконференції він зазначив, що США можуть тимчасово зняти деякі обмеження щодо окремих країн, щоб "подивитися, чи покращиться ситуація". Однак поки не зрозуміло, чи йдеться про нові санкційні послаблення, чи про вже оголошені винятки, наприклад щодо закупівель російської нафти Індією.

