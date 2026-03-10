Трамп дал повторный совет Путину о войне в Украине

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным, который стал первым с конца прошлого года. По словам сторон, в ходе беседы обсуждали войну в Украине, ситуацию вокруг Ирана и состояние мирового нефтяного рынка. В то же время Трамп повторил свою позицию по поводу роли России в международных конфликтах. По его словам, прежде чем предлагать посредничество на Ближнем Востоке, Путин должен завершить войну против Украины.

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото из открытых источников

По версии Кремля, инициатором разговора выступил американский президент. Помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что российский лидер во время беседы поделился идеями о "скорейшем политико-дипломатическом урегулировании иранского конфликта". Однако из более позднего заявления Трампа следует, что основной темой разговора оставалась именно война в Украине.

По словам президента США, Путин предложил помощь Москвы по урегулированию конфликта с Ираном. В ответ Трамп заявил, что Россия могла бы быть полезнее, если сосредоточится на прекращении боевых действий в Украине.

"Я сказал ему: от тебя будет больше пользы, если ты поможешь покончить с войной в Украине", – заявил Трамп, как пишет BBC.

Подобную позицию он высказывал и раньше. Прошлым летом, во время обострения вокруг Ирана, Трамп также отказался от предложения Кремля выступить посредником, посоветовав Путину сначала разрешить конфликт с Украиной.

Как указывает эксперт по российской политике Ханна Нотте, "на этот раз Трамп, похоже, отреагировал менее резко".

Во время обсуждения войны Трамп, по словам Ушакова, отметил необходимость скорейшего прекращения огня. В то же время Путин сообщил об "успешном продвижении" российских войск, что, по оценкам независимых аналитиков, не соответствует реальной ситуации на фронте.

Отдельное внимание привлекло заявление Трампа о возможном смягчении санкций. Во время пресс-конференции он отметил, что США могут временно снять некоторые ограничения по отдельным странам, чтобы "посмотреть, улучшится ли ситуация". Однако пока не ясно, идет ли речь о новых санкционных послаблениях, или об уже объявленных исключениях, например о закупках российской нефти Индией.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп готовит настоящий подарок Путину.

Также "Комментарии" писали, что NYT сравнила стратегию Трампа против Ирана и Путина против Украины.