Трамп боїться за майбутнє Путіна: генерал приголомшив інсайдом про проблеми України

Питання передачі Україні додаткових ракет-перехоплювачів для систем Patriot знову опинилося в центрі уваги після публікації Financial Times, у якій стверджувалося, що президент США Дональд Трамп відмовив Володимиру Зеленському у проханні надати сотні таких ракет. За даними видання, американський лідер пояснив це обмеженими запасами, які, за його словами, насамперед потрібні самій американській армії.

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Втім, глава Пентагону Піт Гегсет публічно заперечив інформацію про дефіцит ключових ракет у США, назвавши такі повідомлення неправдивими. На цьому тлі військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко поставив під сумнів аргументацію американської адміністрації.

За словами експерта, Вашингтон уже неодноразово давав Україні гучні обіцянки, які так і не були реалізовані.

"Білий дім уже обіцяв Україні десяток батарей Patriot, яких досі немає. Така ж історія була з ракетами Tomahawk, а тепер – із ліцензіями на ракети-перехоплювачі", – зазначив Романенко.

На його думку, нинішні заяви про можливе ліцензування виробництва чи передачу озброєння ближче до зими не дають Україні реальних гарантій.

"Вони обіцяють ракети, розглянути ліцензування, ближче до зими – це означає після виборів. А ким буде Трамп, з якими повноваженнями і як виглядатиме його партія в Конгресі – це велике питання. І тому це обіцянки ні про що", – наголосив генерал-лейтенант.

Романенко також звернув увагу на обмеження у використанні американського озброєння. За його словами, Україна могла б ефективніше знищувати пускові установки російських ракет, якби мала дозвіл застосовувати далекобійні ракети з винищувачів F-16.

"Американці не дозволяють використовувати ці ракети з F-16, а тільки з радянських літаків. Чому? Тому що Трамп боїться за майбутнє Путіна. Якщо щось десь рухається вперед, відбувається дзвінок, то все одразу міняється з ніг на голову", – заявив експерт.

Портал "Коментарі" вже писав, що Росія з наближенням осінньо-зимового періоду може активізувати атаки на енергетичну та критичну інфраструктуру України. Саме тому Рада національної безпеки і оборони перевірила готовність регіонів до роботи в умовах можливих нових ударів. Про це повідомив секретар РНБО Ігор Клименко після засідання Ради національної безпеки і оборони.