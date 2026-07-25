Трагедія у Сумах: що відомо після удару Росії по терміналу «Нової пошти»

У ніч проти 25 липня російський ударний безпілотник атакував територію автодвору сортувального терміналу "Нової пошти" у Сумах. Внаслідок влучення загинули три водії компаній-партнерів, які забезпечували перевезення відправлень. Про трагедію повідомила прес-служба компанії.

Удар по терміналу "Нової пошти" у Сумах. Фото: Сумська міськрада

За даними "Нової пошти", удар прийшовся по логістичному об'єкту, де в момент атаки знаходилися автомобілі перевізників. Незважаючи на руйнування, співробітники самого сортувального терміналу не постраждали. Окрім загиблих, поранення отримали декілька водіїв. У компанії повідомили, що їхній стан оцінюється як стабільний, загрози життю немає.

Після атаки на місці продовжуються роботи з ліквідації наслідків. Фахівці оцінюють масштаби пошкоджень, а також встановлюють перелік знищених та пошкоджених відправлень. Клієнтів запевнили, що інформацію про постраждалі вантажі буде опубліковано після завершення перевірки.

У компанії наголосили, що вже перебувають на постійному зв'язку з сім'ями загиблих та надають їм необхідну допомогу. Одночасно "Нова пошта" розпочала реалізацію плану безперебійної роботи логістичної мережі.

Для збереження термінів доставки оператор оперативно задіяв резервні сортувальні хаби та альтернативні маршрути перевезення. Це дозволить мінімізувати можливі затримки відправлень, незважаючи на пошкодження терміналу.

Крім того, компанія гарантувала компенсацію оголошеної вартості всіх посилок, які були знищені внаслідок російської атаки. У "Новій пошті" наголосили, що роблять усе можливе для збереження стабільної роботи логістичної системи навіть за умов постійних ударів по цивільній інфраструктурі України.

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