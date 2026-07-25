Трагедия в Сумах: что известно после удара России по терминалу «Новой почты»

В ночь на 25 июля российский ударный беспилотник атаковал территорию автодвора сортировочного терминала "Новой почты" в Сумах. В результате попадания погибли три водителя компаний-партнеров, которые обеспечивали перевозку отправлений. О трагедии сообщила пресс-служба компании.

Удар по терминалу "Новой почты" в Сумах. Фото: Сумской горсовет

По данным "Новой почты", удар пришелся по логистическому объекту, где в момент атаки находились автомобили перевозчиков. Несмотря на разрушения, сотрудники самого сортировочного терминала не пострадали. Кроме погибших, ранения получили несколько водителей. В компании сообщили, что их состояние оценивается как стабильное, угрозы жизни нет.

После атаки на месте продолжаются работы по ликвидации последствий. Специалисты оценивают масштабы повреждений, а также устанавливают перечень уничтоженных и поврежденных отправлений. Клиентов заверили, что информация о пострадавших грузах будет опубликована после завершения проверки.

В компании подчеркнули, что уже находятся на постоянной связи с семьями погибших и оказывают им необходимую помощь. Одновременно "Новая почта" приступила к реализации плана бесперебойной работы логистической сети.

Для сохранения сроков доставки оператор оперативно задействовал резервные сортировочные хабы и альтернативные маршруты перевозки. Это позволит минимизировать возможные задержки отправлений, несмотря на повреждение терминала.

Кроме того, компания гарантировала компенсацию объявленной стоимости всех посылок, которые были уничтожены в результате российской атаки. В "Новой почте" подчеркнули, что делают все возможное для сохранения стабильной работы логистической системы даже в условиях постоянных ударов по гражданской инфраструктуре Украины.

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