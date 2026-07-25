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Трагедия в Сумах: что известно после удара России по терминалу «Новой почты»

Ночной удар дрона унес жизни трех сотрудников перевозчика, повреждены грузы, но доставка по Украине продолжится благодаря альтернативным маршрутам

25 июля 2026, 11:12
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Кравцев Сергей

В ночь на 25 июля российский ударный беспилотник атаковал территорию автодвора сортировочного терминала "Новой почты" в Сумах. В результате попадания погибли три водителя компаний-партнеров, которые обеспечивали перевозку отправлений. О трагедии сообщила пресс-служба компании.

Трагедия в Сумах: что известно после удара России по терминалу «Новой почты»

Удар по терминалу "Новой почты" в Сумах. Фото: Сумской горсовет

По данным "Новой почты", удар пришелся по логистическому объекту, где в момент атаки находились автомобили перевозчиков. Несмотря на разрушения, сотрудники самого сортировочного терминала не пострадали. Кроме погибших, ранения получили несколько водителей. В компании сообщили, что их состояние оценивается как стабильное, угрозы жизни нет.

После атаки на месте продолжаются работы по ликвидации последствий. Специалисты оценивают масштабы повреждений, а также устанавливают перечень уничтоженных и поврежденных отправлений. Клиентов заверили, что информация о пострадавших грузах будет опубликована после завершения проверки.

В компании подчеркнули, что уже находятся на постоянной связи с семьями погибших и оказывают им необходимую помощь. Одновременно "Новая почта" приступила к реализации плана бесперебойной работы логистической сети.

Для сохранения сроков доставки оператор оперативно задействовал резервные сортировочные хабы и альтернативные маршруты перевозки. Это позволит минимизировать возможные задержки отправлений, несмотря на повреждение терминала.

Кроме того, компания гарантировала компенсацию объявленной стоимости всех посылок, которые были уничтожены в результате российской атаки. В "Новой почте" подчеркнули, что делают все возможное для сохранения стабильной работы логистической системы даже в условиях постоянных ударов по гражданской инфраструктуре Украины.

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