Трагедія у Мілі: чому склад боєприпасів опинився серед житлових будинків

Розслідування трагедії у селі Міла Київської області, де після російського удару відбулася детонація боєприпасів, ведеться за статтею про службову недбалість. Правоохоронці окремо з’ясовують обставини розміщення складу серед житлової забудови. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Іван Виговський.

Вибухи у Київській області. Фото: із відкритих джерел

За його словами, поліція працює спільно зі співробітниками СБУ та Офісу генерального прокурора. Головне питання слідства – чому склад із боєприпасами перебував у безпосередній близькості від звичайних житлових будинків та чи були дотримані всі вимоги безпеки.

Наразі відомо про 37 загиблих. Особи частини жертв ще встановлюються. Ще чотири особи вважаються зниклими безвісти. На місці продовжують працювати поліцейські та рятувальники.

Слідчі вже опитали близько 40 потерпілих та свідків. Речові докази спрямовані на експертизи, які мають допомогти встановити причини та обставини того, що сталося.

Наслідки вибуху виявилися масштабними. Пошкоджено близько 130 житлових будинків на кількох вулицях. Окремі осередки займання продовжують гасити, а територія біля місця детонації залишається небезпечною для людей.

У ніч після удару із небезпечної зони евакуювали близько 400 людей. Правоохоронці та рятувальники також допомогли вибратися більше десяти людям, які перебували у підвалах та не могли самостійно залишити будівлі.

Для мешканців розгорнули намети ДСНС та поліції, де надають необхідну, у тому числі психологічну допомогу. Мобільні підрозділи МВС та міграційної служби допомагають відновлювати втрачені документи. На трасі Київ – Житомир уже частково відновили рух.

За словами Виговського, до ліквідації наслідків залучили сили та техніку із чотирьох регіонів України. Роботи на місці продовжуються, а перебіг розслідування та ліквідації наслідків доповідають президенту.

Головне тепер – встановити не лише масштаби руйнувань, а й хто і чому припустився розміщення боєприпасів фактично серед житлової забудови.

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