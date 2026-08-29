Трагедия в Миле: почему склад боеприпасов оказался среди жилых домов

Расследование трагедии в селе Мила Киевской области, где после российского удара произошла детонация боеприпасов, ведется по статье о служебной халатности. Правоохранители отдельно выясняют обстоятельства размещения склада среди жилой застройки. Об этом сообщил министр внутренних дел Иван Выговский.

Взрывы в Киевской области. Фото: из открытых источников

По его словам, полиция работает совместно с сотрудниками СБУ и Офиса генерального прокурора. Главный вопрос следствия – почему склад с боеприпасами находился в непосредственной близости от обычных жилых домов и были ли соблюдены все требования безопасности.

На данный момент известно о 37 погибших. Личности части жертв еще устанавливаются. Еще четыре человека считаются пропавшими без вести. На месте продолжают работать полицейские и спасатели.

Следователи уже опросили около 40 потерпевших и свидетелей. Вещественные доказательства направлены на экспертизы, которые должны помочь установить причины и обстоятельства произошедшего.

Последствия взрыва оказались масштабными. Повреждено около 130 жилых домов на нескольких улицах. Отдельные очаги возгорания продолжают тушить, а территория возле места детонации остается опасной для людей.

В ночь после удара из опасной зоны эвакуировали около 400 человек. Правоохранители и спасатели также помогли выбраться более десяти людям, которые находились в подвалах и не могли самостоятельно покинуть здания.

Для жителей развернули палатки ГСЧС и полиции, где оказывают необходимую, в том числе психологическую, помощь. Мобильные подразделения МВД и миграционной службы помогают восстанавливать утраченные документы. На трассе Киев – Житомир уже частично восстановили движение.

По словам Выговского, к ликвидации последствий привлекли силы и технику из четырех регионов Украины. Работы на месте продолжаются, а ход расследования и ликвидации последствий докладывают президенту.

Главное теперь – установить не только масштабы разрушений, но и кто и почему допустил размещение боеприпасов фактически среди жилой застройки.

Читайте также на портале "Комментарии" — Зеленский раскрыл последствия удара РФ по Киевщине: количество погибших снова выросло.



