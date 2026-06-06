Трагедія на переході у Києві: стало відомо, скільки порушень мав водій, який влетів у людей

Резонансна ДТП на Кардачах, внаслідок якої загинули четверо людей і ще троє отримали тяжкі травми, знову поставило питання про відповідальність водіїв, які систематично порушують правила дорожнього руху. Як повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, за автомобілем Mercedes-Benz C300, який став учасником трагедії, раніше було зафіксовано 39 порушень правил дорожнього руху.

ДТП у Києві. Фото: з відкритих джерел

За даними поліції, більшість порушень стосувались перевищення швидкості. Лише протягом минулого року камери та патрульні зафіксували 18 подібних випадків. Крім того, у березні 2026 року цей автомобіль уже потрапляв у дорожньо-транспортну пригоду, яка, на щастя, тоді обійшлася без жертв.

Проте нова аварія виявилася катастрофічною. Внаслідок зіткнення загинули четверо людей, серед яких була дитина. Ще троє постраждалих зазнали серйозних травм. Самого водія рятувальникам довелося вилучати із повністю понівеченого автомобіля.

Після трагедії Білошицький порушив питання необхідності перегляду існуючих підходів до покарання злісних порушників. За його словами, регулярне ігнорування правил має розглядатись не як окремі епізоди, а як ознака потенційної загрози для оточуючих.

Правоохоронець зазначив, що у багатьох країнах діють спеціальні механізми на водіїв, які систематично порушують правила. Йдеться не лише про штрафи, а й про тимчасове позбавлення права керування транспортом, накопичувальні системи штрафних балів та інші інструменти, що дозволяють вчасно зупинити небезпечну поведінку на дорогах.

Статистика підтверджує масштаб проблеми. З початку 2026 року поліція вже зафіксувала понад мільйон адміністративних порушень у сфері безпеки дорожнього руху. Ще понад 1,7 мільйона ухвал було винесено за матеріалами автоматичної фіксації.

На тлі цих цифр трагедія на Кардачах стає не просто черговою ДТП, а приводом для дискусії про те, чи здатна нинішня система запобігти новим смертельним аваріям.

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