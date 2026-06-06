Трагедия на переходе в Киеве: стало известно, сколько нарушений имел водитель, который влетел в людей

Резонансное ДТП на Кардачах, в результате которого погибли четыре человека и еще трое получили тяжелые травмы, вновь поставило вопрос об ответственности водителей, систематически нарушающих правила дорожного движения. Как сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, за автомобилем Mercedes-Benz C300, ставшим участником трагедии, ранее было зафиксировано 39 нарушений ПДД.

ДТП в Киеве. Фото: из открытых источников

По данным полиции, большинство нарушений касались превышения скорости. Только в течение прошлого года камеры и патрульные зафиксировали 18 подобных случаев. Кроме того, в марте 2026 года этот же автомобиль уже попадал в дорожно-транспортное происшествие, которое, к счастью, тогда обошлось без жертв.

Однако новая авария оказалась катастрофической. В результате столкновения погибли четыре человека, среди которых был ребенок. Еще трое пострадавших получили серьезные травмы. Самого водителя спасателям пришлось извлекать из полностью искореженного автомобиля.

После трагедии Билошицкий поднял вопрос о необходимости пересмотра существующих подходов к наказанию злостных нарушителей. По его словам, регулярное игнорирование правил должно рассматриваться не как отдельные эпизоды, а как признак потенциальной угрозы для окружающих.

Правоохранитель отметил, что во многих странах действуют специальные механизмы воздействия на водителей, которые систематически нарушают правила. Речь идет не только о штрафах, но и о временном лишении права управления транспортом, накопительных системах штрафных баллов и других инструментах, позволяющих вовремя остановить опасное поведение на дорогах.

Статистика подтверждает масштаб проблемы. С начала 2026 года полиция уже зафиксировала более миллиона административных нарушений в сфере безопасности дорожного движения. Еще свыше 1,7 миллиона постановлений были вынесены по материалам автоматической фиксации.

На фоне этих цифр трагедия на Кардачах становится не просто очередным ДТП, а поводом для дискуссии о том, способна ли нынешняя система предотвратить новые смертельные аварии.

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