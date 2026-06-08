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Тотальне пекло в одній області через новий терор Путіна: наслідки удару шокують

Російські війська намагаються порушити логістику Сумщини, завдаючи ударів по цивільному транспорту

8 червня 2026, 17:05
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Клименко Елена

Російські війська продовжують завдавати ударів по Сумській області, застосовуючи різні типи озброєння, зокрема безпілотники, а також практикують дистанційне мінування автошляхів. Метою таких дій є ускладнення транспортного сполучення та руйнування логістичних маршрутів у регіоні.

Тотальне пекло в одній області через новий терор Путіна: наслідки удару шокують

Фото: з відкритих джерел

Про ситуацію повідомили в Сумській обласній військовій адміністрації. 

За даними місцевої влади, 8 червня внаслідок чергових атак російських БпЛА щонайменше троє мешканців області перебувають у важкому стані. Медики продовжують надавати їм необхідну допомогу. 

Зокрема, у Глухівській громаді вранці цього дня ворожий безпілотник влучив у легковий автомобіль. Унаслідок удару постраждали четверо людей, усіх було госпіталізовано. Найтяжчий стан має 51-річний чоловік, лікарі борються за його життя.

Ще один інцидент стався на території Хутір-Михайлівської громади. Там внаслідок атаки дрона серйозні поранення отримав 56-річний чоловік, його стан оцінюється як важкий.

Також медики повідомляють про 41-річну жінку, яка перебуває у тяжкому стані після удару по Конотопу. Вона продовжує перебувати під наглядом лікарів.

Крім того, зафіксовано ще один випадок звернення по медичну допомогу: троє цивільних постраждали внаслідок атаки безпілотника по автомобілю поблизу Білопільської громади. Усі вони пройшли обстеження, їм надається необхідне лікування. 

Портал "Коментарі" вже писав, що у Європейській комісії заявили, що двосторонні суперечки між Україною та окремими країнами ЄС не повинні ставати перешкодою для євроінтеграційного процесу Києва. Про це повідомила комісар ЄС з питань розширення Марта Кос під час зустрічі з представниками медіа.



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