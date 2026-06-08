Российские войска продолжают наносить удары по Сумской области, применяя различные типы вооружения, в том числе беспилотники, а также практикуют дистанционное минирование автодорог. Целью таких действий является усложнение транспортного сообщения и разрушение логистических маршрутов в регионе.

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О ситуации сообщили в Сумской областной военной администрации.

По данным местных властей, 8 июня в результате очередных атак российских БпЛА по меньшей мере трое жителей области находятся в тяжелом состоянии. Медики продолжают оказывать им необходимую помощь.

В частности, в Глуховской общине утром этого дня вражеский беспилотник попал в легковой автомобиль. В результате удара пострадали четыре человека, все были госпитализированы. Самое тяжелое состояние имеет 51-летний мужчина, врачи борются за его жизнь.

Еще один инцидент произошел на территории Хутор-Михайловской общины. Там в результате атаки дрона серьезные ранения получил 56-летний мужчина, его состояние оценивается как тяжелое.

Также медики сообщают о 41-летней женщине, которая находится в тяжелом состоянии после удара по Конотопу. Она продолжает находиться под наблюдением врачей.

Кроме того, зафиксирован еще один случай обращения за медицинской помощью: трое гражданских пострадали в результате атаки беспилотника по автомобилю вблизи Белопольского общества. Все они прошли обследование, им дается необходимое лечение.

Портал "Комментарии" уже писал , что в Европейской комиссии заявили, что двусторонние споры между Украиной и отдельными странами ЕС не должны препятствовать евроинтеграционному процессу Киева. Об этом сообщила комиссар ЕС по расширению Марта Кос во время встречи с представителями медиа.