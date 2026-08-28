Тотальне фіаско в Україні змусить Путіна піти на найгірше рішення: озвучено страшний сценарій

Російський диктатор Володимир Путін не зміг реалізувати свої попередні плани щодо захоплення українських територій, тому Кремль може намагатися компенсувати військові невдачі посиленням погроз та інформаційного тиску на Захід. Таку думку висловив політолог Микола Давидюк.

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За його словами, Москва розраховувала на значно швидше просування російської армії та продовжує недооцінювати здатність України чинити опір. Давидюк вважає, що саме невиконання заявлених Кремлем цілей змушує російську сторону підвищувати ставки та поширювати сценарії можливої ескалації.

"Путін мав за рік взяти Донбас. Не взяв. І тому зараз ось це йде все нагнітання. Тому не виглядає, що зараз Путін буде бити ядеркою. Як мінімум сигнали по закритих каналах цього не показують. Просто лякають", — заявив Давидюк.

На думку політолога, погрози ядерною зброєю та можливим протистоянням із НАТО можуть використовуватися Кремлем як інструмент психологічного тиску. Мета такої тактики, за його оцінкою, — переконати західні країни, що поступки коштом України нібито допоможуть уникнути значно масштабнішої війни.

Давидюк вважає, що відповіддю Заходу має стати не пошук компромісу з Москвою, а посилення санкцій та перекриття каналів, через які російський військово-промисловий комплекс отримує західні технології.

"Зробіть так, щоб в їхніх ракетах не було західних компонентів. Бо нам ви не продаєте технології, а у росіян чіпи знаходяться. Як так?", — наголосив політолог.

Водночас Давидюк не виключає ризику російських провокацій проти країн НАТО. Такий сценарій, за його словами, створив би для України суперечливі наслідки: Москва була б змушена розпорошувати військові ресурси, однак одночасно частина західної допомоги могла б бути перенаправлена на посилення оборони східного флангу Альянсу.

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